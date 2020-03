14 000 Euro Schaden verursachte eine Rentnerin bei einem Unfall im vergangenen Sommer im Grasberg. Eine Verurteilung entging sie nur, weil sie ihren Führerschein freiwillig abgab. (Peter Steffen/DPA)

Grasberg. Eine inzwischen 82-jährige Grasbergerin stand wegen Straßenverkehrsgefährdung vor Gericht. Was in diesem Fall hieß: Die Seniorin war mit knapp 1,4 Promille am Steuer ihres Wagens aus dem Grasberger Kreisel in die Speckmannstraße gefahren. Das war am Nachmittag eines Sommertags, Ende Juli 2019. Die erheblich angetrunkene Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und bretterte in einen Kleintransporter, es entstand Schaden in Höhe von rund 14 000 Euro. Dabei verwies die Staatsanwältin in ihrer Anklage, dass der Fahrer des Kleintransporters „konkret gefährdet gewesen“ sei.

Ab einem Blutalkoholgehalt von 1,1 Promille gilt ein Autofahrer als absolut fahruntüchtig. Daraufhin erging ein Strafbefehl an die Seniorin von 40 Tagessätzen zu 30 Euro, 1200 Euro, sowie eine Führerscheinsperre von sieben Monaten. Dagegen legte sie mit ihrem Rechtsanwalt Volker Ingenhoven Einspruch ein. So kam es zur Hauptverhandlung. Ingenhoven sprach sich dafür aus, das Vergehen nach dem Paragraphen 153a der Strafprozessordnung einzustellen. Danach können das Gericht und die Staatsanwaltschaft „vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen“. Gleichzeitig wird dem Beschuldigten unter anderen eine Geldauflage erteilt. Sie soll geeignet sein, „das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen“. Dem dürfe die Schwere der Schuld nicht entgegenstehen. Der vom Gericht festgelegte Geldbetrag ist zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen.

Weiter schwebten Verteidiger Ingenhoven und der 82-Jährigen vor, dass sie ihren Führerschein endgültig abgibt. Hinzu kommt laut dem Verteidiger, dass die Versicherung der Grasbergerin sie mit 6870 Euro in Regress nehmen will, 5000 Euro für Haftpflichtschaden und 1870 Euro für den Kaskoschaden. Nach einer entsprechenden Verordnung kann die Kraftfahrzeugversicherung das fordern, „wenn der Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel dazu nicht sicher in der Lage ist“, ein Fahrzeug zu führen. Es gab weder Eintragungen im Bundeszentralregister noch im Verkehrseignungsregister bei der Rentnerin. Wenn sie den Führerschein abgebe, gehe von der Seniorin keine Gefährdung des Straßenverkehrs mehr aus, betonte der Rechtsanwalt. „Der Denkzettel, den sie bekommen hat, ist schon groß genug.“

Darauf ließen sich Richterin Johanna Kopischke und die Staatsanwältin ein. Das Verfahren gegen die Grasbergerin wurde vorläufig für einen Monat und gegen eine Geldauflage von 500 Euro eingestellt. Sind die 500 Euro bezahlt, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren endgültig ein. Die Seniorin verzichtete ihrerseits auf die Rückgabe des Führerscheines: Sie will sich nicht mehr hinters Steuer setzen und war einverstanden, dass ihr die Fahrerlaubnis entzogen wird. Der Führerschein wird jetzt ungültig gemacht.