Erneut sind Betrüger mit der Enkeltrick-Masche erfolgreich gewesen. (Friso Gentsch)

Landkreis Rotenburg. Nach Angaben der Rotenburger Polizei hat es am Freitagabend eine Seniorin aus der Samtgemeinde Sottrum erwischt, die am Vormittag zunächst den Anruf eines Mannes erhielt. Er habe sich sofort als Freund ausgegeben und es geschafft, durch geschickte Gesprächsführung ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, heißt es von der Polizei. Im weiteren Verlauf des Telefonats berichtete der Anrufer von finanziellen Problemen. Er benötige dringend Geld. Die Frau hob noch am selben Tag 10 000 Euro von der Bank ab und übergab sie gegen 15 Uhr auf dem Gehweg an der Lindenstraße an einen unbekannten Abholer. Er wird als eher kleiner Mann mit dunklen Haaren beschrieben, der deutsch gesprochen habe.