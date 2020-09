Das Bauernhaus der Eickedorfer Straße 19 kurz vor dem Abriss. Die alte Hofstelle ist inzwischen verschwunden. Eine Seniorenwohnanlage soll dort errichtet werden. (Fabian Wilking)

Grasberg. In der Eickedorfer Straße in Grasberg 19 tut sich was. Bauernhaus und Scheunen der alten Hofstelle sind verschwunden. Sobald die Baugenehmigung durch den Landkreis Osterholz vorliegt, sollen die Arbeiten für den Convivo Park Eickedorf beginnen. Am Donnerstag, 17. September, wird die Seniorenwohnanlage Thema sein bei der um 20 Uhr im Grasberger Rathaus beginnenden öffentlichen Gemeinderatssitzung. Dabei geht es um die künftige Bezeichnung der Eickedorfer Straße 19. Des Weiteren steht die Außenbereichssatzung Meinershauser Straße Grundstücke 117 und 156 auf der Tagesordnung und Bürgermeisterin Marion Schorfmann wird demnach „über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung“ informieren.

Um eine möglichst klare Zuordnung aller Gebäude unter der Anschrift Eickedorfer Straße 19 zu schaffen, habe der Vorhabenträger bei der Kommune angefragt, „ob für diese private innere Erschließungsstraße eine eigene Straßenbezeichnung vergeben werden kann“, so die Sitzungsvorlage. Eine solche Straßenbezeichnung sei möglich und könne auch in der offiziellen Karte und in Navigationssystemen dargestellt werden.

Anders verhielte es sich, wenn es bei der Eickedorfer Straße 19 bliebe. Alle Gebäude unter dieser Anschrift zusätzlich mit einzelnen Buchstaben zu versehen sei aufgrund deren Anzahl nicht möglich. Es müsste mit doppelten Buchstaben gearbeitet werden oder alternativ mit Namenszusätzen wie Haus oder Gebäude 1, 2, 3 – was jedoch dazu führen könne, dass Rettungsdienste jeweilige Gebäude nicht zeitnah finden könnten, weil diese Bezeichnungen nicht im Navigationssystem enthalten seien.