Der Eigentümer einer Immobilie im Gewerbegebiet in Lilienthal hat angekündigt, leer stehende Räumlichkeiten für Prostitutierte einrichten zu wollen. Das Foto zeigt eine Aufnahme, die in Hamburg entstanden ist. (Markus Scholz/dpa)

Lilienthal. Im Gewerbegebiet Moorhausen will der Eigentümer einer Immobilie leer stehende Wohnungen offenbar an Prostituierte vermieten. In dem Haus wohnen aktuell noch mehrere Mietparteien, unter anderem eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Die Aussicht auf die neue Nachbarschaft und Freier, die im Haus rund um die Uhr ein- und ausgehen könnten, ist für sie und andere Mieter unerträglich. Eine neue Wohnung müsste her, doch die zu bekommen, ist in Lilienthal fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es fehlt an bezahlbarem, günstigen Wohnraum. Insbesondere größere Familien, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, bekommen das zu spüren.

Der Bremer Geschäftsmann, dem das Haus gehört, hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Mündlich und schriftlich informierte er die Mieter über seinen Plan, die leeren Wohnungen für diese spezielle Art des Gewerbes umzunutzen. Motto: Wer ein Problem damit hat, kann ja ausziehen.

Kaum bezahlbarer Wohnraum

Doch das gestaltet sich schwierig: Es gibt kaum größere Wohnungen für den schmalen Geldbeutel in Lilienthal, und selbst wenn geeigneter Wohnraum da ist, stehen Familien mit mehreren Kindern nach den Erfahrungen der Betroffenen bei Vermietern nicht hoch im Kurs. Sie habe erlebt, dass Wohnungsbesichtigungen von vornherein abgelehnt wurden, sobald klar gewesen sei, dass mehrere kleinere Kinder zum Haushalt gehören, berichtet die Mieterin. Auch ein Makler habe nicht helfen können.

Der Eigentümer des Hauses im Gewerbegebiet hat der Frau wegen ausstehender Miet- und Nebenkostenzahlungen die Wohnung gekündigt. Die Mieterin wehrt sich dagegen, die Forderungen, so sagt sie, seien längst beglichen. Es habe Verzögerungen bei den behördlichen Zahlungen gegeben. Doch jetzt laufe alles wieder in normalen Bahnen. Sie vermutet, dass der Vermieter nur die Chance nutzen will, um sie loszuwerden, um dann auch ihre jetzige Wohnung an Prostituierte zu vermieten.

Die Mieterin würde ausziehen, wenn es denn Alternativen gäbe. Gegen die Kündigung setzt sie sich zur Wehr. Eine Räumungsklage könnte folgen. Von heute auf morgen werde niemand vor die Tür gesetzt, betont der Anwalt der Betroffenen vom Bremer Verein „Mieter helfen Mietern“. Der Vermieter selbst will sich nicht öffentlich zu dem Fall und seinen Plänen äußern. Auf Fragen der WÜMME-ZEITUNG und die Bitte um Antwort reagiert er nicht. Im Büro lässt man ausrichten, dass man sich nicht äußern wolle.

Der Landkreis Osterholz teilt indes mit, dass bei der Baubehörde bislang kein Antrag auf eine Baugenehmigung vorliegt, das Gebäude in der angedachten Art neu zu nutzen. Grundsätzlich sei es rechtlich möglich, in Gewerbegebieten Wohnungen für Prostituierte einzurichten. Bei der Prüfung des Anliegens spiele es keine Rolle, ob ein Einvernehmen mit anderen Mietparteien im Haus bestehe. Eine Wohnnutzung im Gewerbegebiet sieht die Niedersächsische Baunutzungsverordnung laut Kreisverwaltung dagegen nur in Ausnahmefällen vor, etwa wenn es sich um Wohnungen für Hausmeister oder Leiter einer Betriebsstätte handelt.

Mieter versichern, dass in dem Haus zeitweise bereits Prostituierte anwesend waren. In Internetportalen sollen sie ihre Dienste angeboten haben, von drei Personen ist die Rede. Einer der Mieter berichtet von der Begegnung mit einem Mann, der bei ihm eines Abends auf der Türschwelle stand und sich nach den „jungen Frauen“ erkundigte. Auch im Flur soll die Tochter der alleinerziehenden Mieterin von Freiern angesprochen und nach dem Weg gefragt worden sein.

Mutter in Angst

Das macht der Mutter, die nach Deutschland geflüchtet ist und Asyl erhalten hat, ziemliche Angst. Die Ungewissheit, was werden soll, wenn sie ihre Wohnung verliert, ist für sie zermürbend. Ein anderer Mieter hat mit Glück ab Februar in Grasberg eine neue Bleibe gefunden, weitere Nachbarn wollen ausharren, weil sie glauben, dass sie auf dem leergefegten Wohnungsmarkt ohnehin nichts anderes finden werden.

Im Lilienthaler Rathaus weiß die Verwaltung von den Vorgängen im Haus und den Sorgen der bisherigen Mieter. Jürgen Weinert, Leiter des Fachbereichs für Bürger und Innere Dienste, und damit auch mit zuständig für die Hartz-IV-Sozialleistungen, ist täglich mit dem Mangel an günstigen Wohnungen in der Gemeinde konfrontiert. "Viele Wohnungen gelangen gar nicht an den Markt, sie werden vermietet, ohne dass Makler eingeschaltet oder Annoncen geschaltet werden", berichtet er. Für den Kreis der Personen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen seien, sei es besonders problematisch, weil die Behörde Mieten nur bis zu einer Höchstgrenze übernehmen darf. Der Wohnungsmarkt ist nach den Erfahrungen im Rathaus zweigeteilt: „Top-Wohnungen gehen weg wie geschnitten Brot. Die, die sich nicht ohne Weiteres am Markt platzieren lassen, werden für unseren Kundenkreis angeboten", sagt Weinert.

Dass Menschen wegen einer gekündigten Wohnung und infolge einer erfolgreichen Räumungsklage obdachlos auf der Straße landen, schließt die Gemeinde aus. Sobald eine Räumung mit dem Gerichtsvollzieher anstehe, werde das Ordnungsamt eingeschaltet, sollten die Betroffenen nicht in der Lage sein, eine Wohnung zu finden. „Wir sind verpflichtet, ihnen ein Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen“, sagt Weinert. Im Notfall, wenn auch die Gemeinde auf die Schnelle keine Bleibe anbieten könne, könnten die Betroffenen vorübergehend in einer Pension untergebracht werden.

Zur Sache

Quote bislang wirkungslos

Der Lilienthaler Gemeinderat hat sich im Juli 2019 darauf verständigt, dass in künftigen größeren Neubaugebieten ein Anteil von annähernd 20 Prozent aus sozial geförderten Wohnungen bestehen soll. Angewandt worden ist diese Regelung bislang nicht, weil nach dem Beschluss noch keine weiteren Wohngebiete neu auf den Weg gebracht worden sind. In der Debatte wird häufig auch die Forderung laut, die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (KWE) müsse sich stärker für den sozialen Wohnungsbau in Lilienthal engagieren und selbst bauen. Im Rathaus heißt es dazu: Wer den Bau von Sozialwohnungen verlange, müsse auch für die entsprechende finanzielle Ausstattung der KWE sorgen.