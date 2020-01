Die Werke William Shakespeares, hier sein Denkmal in Weimar, werden weltweit aufgeführt. Jetzt hat sich die Theaterwerkstatt des Johannishag in Ostersode mit einer seiner Arbeiten auseinandergesetzt. (Michael Reichel/dpa)

Worpswede. Shakespeare zu verstehen ist nicht immer einfach, Shakespeare zu spielen aber eine noch viel größere Herausforderung. So erklärt es sich, dass sich die Theaterwerkstatt des Johannishag in Worpswede ein Jahr lang Zeit genommen hat, um die neue Produktion „Ein Sommernachtstraum“ zur Bühnenreife zu entwickeln. Jetzt aber ist es so weit, an diesem Freitag steigt in Ostersode die Premiere.

Der Johannishag gehört zur Stiftung Leben und Arbeiten und bietet Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderung. Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es dort eine Theaterwerkstatt. Von der Idee über den Entwurf, die Planung und Herstellung der Requisiten bis zu den Bühnenbildern und Kostümen wird die gesamte Produktion in den Werkstätten des Johannishag entwickelt. Katharina Schumacher, die man auch als Schauspielerin aus Theater und Fernsehen kennen könnte, ist neben Jutta Raffold eine von zwei Leiterinnen dieser Werkstatt und hat für das aktuelle Stück die Regie übernommen. Ein gutes Dutzend Menschen ist am Ostersoder Sommernachtstraum beteiligt, erzählt Katharina Schumacher.

Die Arbeit in der Theaterwerkstatt ist das Tagwerk der Schauspieler, Schumacher spricht von professionellen Bedingungen, alle Darsteller hätten intern eine Schauspielausbildung absolviert. Pro Jahr habe man sich ein Stück vorgenommen. Darunter waren schon mal Michael Endes „Momo“ oder „Der eingebildete Kranke“ von Molière, „Robin Hood“ und „Der Zauberer von Oz“. Nach „Romeo und Julia“ vor zehn Jahren ist nun abermals ein Stück von William Shakespeare dran. Es eigne sich gut für die Mitwirkenden aus der Theaterwerkstatt, weil es den Schauspielerinnen und Schauspielern viele Möglichkeiten zur Beteiligung biete, sagt Schumacher. „Sie können sich zeigen“, und das sei wichtig.

An diesem Freitag und Sonnabend sollen die ersten beiden Aufführungen gezeigt werden, Schumacher hofft aber, dass sich im weiteren Jahresverlauf noch andere Auftrittsmöglichkeiten bieten. Mit dem letzten Stück „Das kalte Herz“ war man unter anderem im Bremer Schnürschuhtheater vertreten.

Weitere Informationen

Die Premiere von „Ein Sommernachtstraum“ wird am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr im Saal des Johannishag in der Meinershagener Straße 19a in Worpswede gezeigt. Am Sonnabend, 11. Januar, gibt es um 17 Uhr eine weitere Aufführung. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende in einen Hut gebeten.