Aktionstag in Lilienthal

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Shoppen in der Heimat

Klaus Göckeritz

Nach längerer Funkstille arbeiten zwei der drei Lilienthaler Händlerinitiativen wieder zusammen: „Lili-Live“ und „Wir an der 4 “ beteiligen sich am 13. und 14. September, an der Aktion „Heimat shoppen“.