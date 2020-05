Mit selbst gemalten Plakaten zog Familie Alt auch am Freitag vor das Pflegeheim "Quartier am Wald", um aus der Ferne die 89-jährige Mutter von Wolfgang Alt zu grüßen. (Lutz Rode)

Worpswede. Wenn Wolfgang Alt seine 89-jährige Mutter im Pflegeheim „Quartier am Wald“ sehen wollte, ist das seit Beginn der Corona-Krise nur aus etwa 40 Meter Entfernung möglich gewesen. Ein Fernglas war immer dabei, um die Seniorin zum vereinbarten Termin wenigstens halbwegs am Fenster ihres Zimmers im ersten Stock erkennen zu können. Auch ein „Hallo Oma, wir haben Dich lieb“-Plakat gehörte zur Grundausrüstung, es wurde laut gerufen und gewinkt. Wochenlang hat Alt darauf gedrängt, dass seine schwerst pflegebedürftige Mutter vom Bett in den Rollstuhl gebracht wird, um sie für die Besuche an ein näher gelegenes Fenster zu schieben. Nichts passierte, bis Freitag. Die Seniorin wurde an eine Fenstertür geschoben, die näher zum Weg liegt, so dass sich beide Seiten aus kleinerer Distanz sehen konnten.

Wie in allen Pflegeheimen gilt auch im „Quartier am Wald“ in Worpswede ein striktes Besuchs- und Betretungsverbot für Angehörige. Niemand darf rein, und auch im Seniorenheim selbst sind diverse Maßnahmen ergriffen worden, die das Infektionsrisiko minimieren sollen. Die seit acht Wochen währende Isolation belastet die Bewohner in Worpswede und in anderen Einrichtungen, und auch die Sorgen der Angehörigen werden immer größer. Den Druck, etwas zu ändern, hat die große Politik verspürt. Bund und Ländern haben vereinbart, dass Besuche zumindest eingeschränkt und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen bald wieder erlaubt sein sollen.

Niedersachsen hat am Freitag eine entsprechende Verordnung erlassen, die bis zum 25. Mai umgesetzt werden muss. Demnach ist jedem Bewohner ein Besuch einmal pro Woche durch eine vorher bestimmte Person im Einzelzimmer erlaubt, solange es keine Infektion in der Einrichtung gibt. Die jeweiligen Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen, und die Heime müssen die Zeiten dokumentieren, wann jemand auf Besuch ins Heim gekommen ist und es wieder verlassen hat. Ohne feste Besuchszeiten werde das nicht zu machen sein, kündigt Jens Tegeler von der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen Tarmstedt GmbH an, die das erst im September 2019 eröffnete "Quartier am Wald" mit ihren 54 Plätzen und auch das Pflegeheim "Rosengarten" in Worpswede vor einem Monat samt Belegschaft übernommen hat. "Wir müssen das jetzt intern organisieren. Wahrscheinlich schaffen wir es aber sogar schon eine Woche vorher, dieses Konzept umzusetzen", sagt der geschäftsführende Gesellschafter.

Die Aussicht auf Lockerung kommt bei Angehörigen wie Wolfgang Alt gut an. „Das ist wenigstens etwas“, sagt der Worpsweder, der mit seiner Familie nur 400 Meter vom Pflegeheim entfernt wohnt und seine an Parkinson erkrankte Mutter vor der Corona-Pandemie alle zwei Tage besuchte. Die jetzige Situation ist für ihn unerträglich, weshalb er sich auch mit der Heimleitung angelegt hat. Dazu muss man wissen, dass sich die Mutter aufgrund ihrer Erkrankung nicht bewegen kann, sie versteht alles, sprechen kann sie nicht. Telefonieren oder Videotelefonie via Skype, wie sie im Pflegeheim angeboten wird, laufen ins Leere. Bleibt nur die Kontaktaufnahme durchs Fenster im Zimmer. Zweimal wöchentlich wird das Bett davor geschoben, damit der Sohn samt Familie aus der Ferne winken können.

„Bettelbriefe“ an die Heimleitung

Wolfgang Alt wirft der Einrichtung vor, von sich aus nichts unternommen zu haben, um die Kontaktmöglichkeiten zur Mutter zu fördern. Alles habe er sich mühsam erkämpfen müssen. Auf seine „Bettelbriefe“ mit Verbesserungsvorschlägen, die er an den neuen Betreiber schrieb, habe niemand reagiert. Als „maximale Abgrenzung“ gegenüber Angehörigen bezeichnet er das Verhalten der Heimleitung. Erst jetzt, vielleicht weil die Presse nachgehakt habe, komme Bewegung in die Sache. Die Pflegekräfte selbst nimmt Alt ausdrücklich von seiner Kritik aus. Sie würden sich durchaus herzlich kümmern. „Es geht mir um das Wohl meiner Mutter“, betont Wolfgang Alt. Seine Befürchtung ist, dass die 89-Jährige sterben könnte, wenn sie nicht regelmäßig in den Rollstuhl gesetzt wird, hinzu komme die soziale Isolation. Das nach seinen Angaben vorgetragene Argument des Heims, seine Mutter sei körperlich zu schwach, um in den Rollstuhl gesetzt zu werden, hält er nur für vorgeschoben. Es sei wichtig, damit der Kreislauf angeregt werde.

Das Pflegeheim will sich mit Hinweis auf den Datenschutz zu der Rollstuhl-Geschichte nicht äußern. Der Betreiber widerspricht der Darstellung, nicht auf den Sohn zu reagieren. „Wir stehen im engen Kontakt zu ihm, mehrmals die Woche“, teilt Jens Tegeler mit. Der Unternehmenschef weist auf den Spagat hin, den die Heimbetreiber derzeit machen: Auf der einen Seite müssten sie alles versuchen, das Corona-Virus aus den Häusern herauszuhalten, um die Bewohner zu schützen. Auf der anderen Seite sei die Isolation sehr belastend, das sei bei den Bewohnern zu sehen und zu spüren. „Deshalb versuchen wir so gut wie möglich, das Beschäftigungsprogramm und den Kontakt zu den Angehörigen aufrecht zu erhalten – aber immer im Rahmen der gesetzlichen Verordnungen“, so Tegeler. Um etwas gegen die soziale Isolation zu tun, finde vermehrt Einzelbetreuung statt, es werde gemeinsam gegessen, und es gebe künstlerische Veranstaltungen auf der Terrasse oder um das Haus herum – so wie am Mittwoch, als zwei Stelzenläufer draußen eine Schmetterlings-Show boten. Laut Pflegeheim werden Bewohner nach Terminabsprache mit den Angehörigen auch zu einem gekippten Fenster gebracht, worüber kommuniziert werden könne. Dies geschehe, sofern es die Tagesform der jeweiligen Bewohner zulasse.

Laut Heimaufsicht des Landkreises ist das „Quartier am Wald“ nach Hinweisen von der Behörde besucht worden. Dabei habe man für eine stärkere Aktivierung und Ermunterung der Bewohner geworben. Die Entscheidung, ob und wie dies umgesetzt werden könne, liege in der Entscheidung des Heimes, das die positiven Effekte von persönlichen Sozialkontakten mit dem Risiko einer möglichen Ansteckung abzuwägen habe, sagt der Kreis.