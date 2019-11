Rund hundert Menschen war im Rathaus mit dabei, als über die Gemeindeentwicklung gesprochen wurde. Am Podium referieren (von links) Verena Rademaker-Wolff, Narziss Göbbel und Michael Klöker. (Christian Kosak)

An Ideenreichtum mangelt es den Worpswedern wahrlich nicht. Seit Monaten, mehr noch: Seit Jahren befassen sich engagierte Bürgerinnen und Bürger mit der Frage, wie die Gemeinde zukunftsfähig gemacht werden kann. Herausgekommen sind etliche Projektvorschläge zur Verbesserung der Lebensbedingungen, die vor gut einem Jahr in einem 110-seitigen Entwicklungskonzept niedergeschrieben wurden. Ein Jahr und viele Stunden in den Arbeitsgruppen später zählt es jetzt: Die ersten Projekte stehen vor der Umsetzung. Am Mittwochabend wurden sieben von ihnen im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt.

Und die war durchaus interessiert. Unter den rund hundert Besucherinnen und Besuchern waren viele, die bislang noch nichts mit dem Gemeindeentwicklungsprozess zu tun hatten. Gerade sie, so Moderator Michael Klöker, wolle man erreichen. Und bestenfalls sogar für eine Mitarbeit gewinnen. Klöker betonte aber auch, dass bei allem Engagement die Möglichkeiten der Aktiven, die sich in sogenannten Handlungsfeldern zu den Themen Leben und Arbeiten, Mobilität, Wirtschaft sowie Kunst, Kultur, Tourismus organisiert haben, endlich sind. Denn die Gruppen haben selbst keine Entscheidungsbefugnis und auch keine finanziellen Mittel: „Wir sind Bürger und geben die Ideen. Was Rat und Verwaltung dann daraus machen, liegt nicht mehr in unserer Macht.“ Immerhin aber sind Rat und Verwaltung durch die Mitarbeit in den Bürgergremien eng mit deren Arbeit verbunden und werden so auch nicht vor den Kopf gestoßen, wenn ihnen ein Vorschlag unterbreitet wird.

So könnte das Ortseingangssegel in Worpswede aussehen. Es erinnert an ein Torfkahnsegel. (Kreikenbaum+Heinemann Architekten)

Von den Besuchern des Bürgerforums erhielten die sieben Ideen ausnahmslos Applaus. So kam der Plan zur Umgestaltung des Dorfplatzes mit dem Ziel der Belebung dieses zentralen Ortes gut an. Auch das Vorhaben, junge Leute vor Ort über ein Kunstcamp mit Branchenprofis in Kontakt zu bringen, gefiel den Zuhörern. Der Charme dieses Projekts besteht darin, dass es überregional Kreise zieht. Man habe bereits Kontakt mit 50 Schulen in Deutschland gehabt, sagte Imke Lorenzen bei der Präsentation: „Das heißt, dass man jetzt in 50 Schulen weiß, dass Worpswede was für junge Künstler tut.“

Auch der Plan einiger Musikfreunde, die Musikszene besser zu vernetzen, fand Gefallen. Er muss, wie sich zeigte, noch konkretisiert werden, zieht seine Kraft aber aus seinem weiträumigen Ansatz, auch wirklich alle zu erreichen, die in Worpswede was mit Musik zu tun haben: „Und sei es“, so Peter Uhrmacher, „dass einer schlecht Saxophon spielt. Das ist immer noch besser als einer, der mit einer Kalaschnikow über die Bergstraße läuft.“

Kritikpunkte in Arbeitsgruppen diskutieren

Ein bisschen Kritik gab es auch. So hielt eine Besucherin den Plan für ein Kreativzentrum in der Schule für schwer vereinbar mit dem Grundschulbetrieb. Und der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Reinhard Meyerdierks, hielt das Mitfahrsystem per Mitfahrscheibe wegen versicherungstechnischer Fragen für noch nicht ausgereift. Die Organisatoren des Gemeindeentwicklungsprozesses versprachen, diese Punkte aufzunehmen und in den Arbeitsgruppen zu diskutieren. Sie mahnten aber auch an, dass sie lieber versuchen wollten, mit großen Schritten zu Ergebnissen zu kommen, als wegen derartiger Bedenken aufzustecken.

Narziss Göbbel, einer der Köpfe der Arbeitsgruppen regte an, dass man die Zwischenergebnisse jetzt aufnehmen und im kommenden Jahr zusehen sollte, einen Gemeindeentwicklungsplan aufzustellen, der Wegmarken bis 2030 definiert. Gut möglich, dass es im Frühjahr ein nächstes Bürgerforum zu diesem Thema geben wird. Und vielleicht gibt es dann auch einen weiteren Schwerpunkt. Bernd Zacharias vom Worpsweder Nabu war mit einigen Mitstreitern ins Rathaus gekommen, um das Thema Klimaschutz in den Prozess einzubringen und gleich auch mit konkreten Vorschlägen für Worpswede zu unterfüttern. Sie wurden eingeladen, daraus ein Handlungsfeld zu machen und eine Arbeitsgruppe zu bilden.