Die Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck hoffen beim Neubau zweier Torfkähne auf Zuschüsse aus dem Leader-Programm. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das gilt auch für sieben neue Leader-Projekte, die der Kreisausschuss während des Corona-Lockdowns abgesegnet hat. Der Ausschuss für Kreisentwicklung hatte einstimmig empfohlen, die kommunale Kofinanzierung nach einem festen Verteilungsschlüssel sicher zu stellen. Die EU-Fördermittel, die über das niedersächsische Amt für regionale Landesentwicklung freigegeben werden, summieren sich auf fast 738 000 Euro.

Mit weiteren 278 000 Euro wäre der Landkreis an einigen der sieben neuen Maßnahmen beteiligt; dazu zählt vor allem der Neubau eines Seminarraums auf dem Gelände der Bildungsstätte Bredbeck. Doch auch an einigen örtlichen Projekten beteiligt sich der Kreis laut Ausschussvotum, etwa am Neubau zweier Torfkähne, an der Erweiterung der Dorfscheune Rautendorf und am Umbau einer Scheune für die Vermarktung regionaler Lebensmittel in Worpswede.

Der Reihe nach: Mit dem geplanten Bredbecker Seminarraum will die kreiseigene Heimvolkshochschule ab 2022 ihre umweltpädagogischen Angebote bündeln und ausbauen. Das 435 000-Euro-Projekt nimmt damit einen zweiten Anlauf; im vorigen Jahr war es - gekoppelt an die überfällige Modernisierung von Haus 3 - wegen zu knapper Fristen zunächst auf Eis gelegt worden (wir berichteten). Dank der EU-Mittel hat der Landkreis Osterholz nur 40 Prozent der Kosten zu schultern. Der Seminarraum soll 30 bis 40 Menschen Platz bieten. Grünes Licht soll es im Herbst auch für die Modernisierung der Rautendorfer Dorfscheune geben. Der Heimatverein plant mit weiteren Akteuren aus dem Ort, den Sommer-Treffpunkt auch für Veranstaltungen während der kälteren Jahreszeit nutzbar zu machen. Bisher müssen die Rautendorfer oft auf den Mehrzweckraum des Kindergartens ausweichen. Für das Vorhaben werden 249 000 Euro veranschlagt, wobei umfangreiche Eigenleistungen geplant sind. Laut Finanzierungsplan kommen knapp 100 000 Euro aus Leader-Mitteln, je 12 500 Euro legen der Kreis Osterholz und die Gemeinde Grasberg dazu.

Mosterei plant Erweiterung

Drittens ist da die für nächstes Jahr geplante Erweiterung der Mosterei Fabelsaft; auf deren Gelände in Weyerdeelen steht ein Stall- und Scheunengebäude, das in Teilen für kleine regionale Lebensmittelproduzenten hergerichtet und geöffnet werden soll. Laut Projektantrag sind rund 100 Quadratmeter für Kleinerzeuger vorgesehen, die regionale, gesunde und nachhaltige Lebensmittel herstellen und vermarkten wollen. Imker, Jäger, Biobauern sollen Standflächen mieten können. Der Umbau zur barrierefreien und EU-konformen Lebensmittelproduktionsstätte dürfte rund 100 000 Euro kosten. Davon kommen laut Projektskizze 40 Prozent aus Leader-Mitteln und je fünf Prozent von der Gemeinde Worpswede und vom Landkreis Osterholz.

Zwei neue Torfkähne sollen in den kommenden zwei Jahren zur Flotten-Modernisierung der Osterholz-Scharmbecker Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck. Die Torfkahnfahrten verbinden laut Beschlussvorlage Historie und Modernität; sie seien ein wichtiger Baustein für Tourismus, Naherholung, Freizeit, Kultur und Regionalmarketing. Der Nachbau der beiden Dielenboote mit Elektromotor kostet demnach 97 000 Euro brutto. Die Kreisstadt und der Landkreis steuern je 4100 Euro bei, das Leader-Programm wäre mit voraussichtlich fast 33 000 Euro im Boot.

Beim fünften Vorhaben ist ebenfalls ein Verein der Antragsteller: Die DLRG-Ortsgruppe Worpswede will im kommenden Jahr hinter dem Hallenbad ein Domizil bauen lassen, das den Rettungsschwimmern als Treffpunkt und Schulungszentrum dient. Der Leader-Antrag taxiert die Kosten auf 475 000 Euro, und wenn alles nach Plan läuft, beteiligt sich der Landessportbund mit knapp 109 000 Euro. Das Amt für regionale Landesentwicklung schießt bei diesem Szenario 190 000 Euro aus dem Leader-Programm hinzu.

Sechstens ist da Gwendolyn Manek, Betriebswirtin und Agrarwissenschaftlerin aus Schwanewede. Die 33-Jährige möchte an einer alten Hofstelle einen Bio-Bauernhof aufbauen, der sich auf die Ziegen-Mast und -Vermarktung konzentriert, bis hin zum Verkauf hofeigener und regionaler Produkte. „Frau Manek ist etwas ganz Besonderes gelungen“, kommentierte Kreisdezernent Dominik Vinbruck im Ausschuss für Kreisentwicklung. Ihre Projektidee habe das Landwirtschaftsministerium in Hannover so beeindruckt, dass 20 000 Euro als Landeszuschuss fließen sollen. Bis Ende 2021 wird mit rund 200 000 Euro Bruttokosten gerechnet, die beantragte Leader-Zuwendung liegt bei fast 80 000 Euro.

Maneks Idee zielt auch auf Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer. Ihr Ziegen-Hof könnte nach eigenen Darstellungen ein bisher wenig bekanntes Tierschutz-Problem lindern helfen: Vor allem männliche Ziegenkitze gelten als überzählig und unerwünscht. Die Bocklämmer werden bisher in großer Zahl nach Südeuropa transportiert. Ziegenfleisch steht in Frankreich, Portugal und der Schweiz auf so manchem Speiseplan; in hiesigen Breiten hat man dafür weniger Verwendung.

Die Gemeinde Schwanewede ist die Antragstellerin des siebten Projekts. Sie sucht möglichst noch für dieses Jahr nach einem Ersatz für die aus Sicherheitsgründen abmontierten Skaterrampen auf dem Jugendplatz bei Neuenkirchen. Der ehemalige Kasernenparkplatz Weser-Geest ist dort weiterhin ein beliebter Sommer-Treffpunkt; das hat die Gemeinde bei einer Jugendbeteiligung festgestellt. Nun ist dort eine Neugestaltung der Skateranlage geplant, bei der auch an Unterstände und Sitzbänke sowie an eine BMX-Bahn gedacht ist. In der Kernzeit wäre ein Streetworker als Ansprechpartner vor Ort, der mit den jungen Leuten auch Events organisieren könnte. Laut Kostenplan verteilen sich die veranschlagten 70 000 Euro zu gleichen Teilen auf den Gemeindehaushalt und den Leader-Topf.

Aus dem Agrarfonds pumpt die EU seit 2015 insgesamt bis zu 2,4 Millionen Euro an Leader-Mitteln in den Kreis Osterholz, seine Mitgliedsgemeinden und das Bremer Blockland.