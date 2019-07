Spiel und Spaß standen auf dem Tagesprogramm des 19. Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Osterholz. (Feuerwehr)

Landkreis Osterholz. Eine Woche Zeltlager mit Spaß und Spiel hieß es für rund 200 Kinder, Jugendliche und deren Betreuer aus 15 Osterholzer Jugendfeuerwehren. Ziel des 19. Kreiszeltlagers war das Gelände des Südsee-Camps in Wietzendorf im Landkreis Heidekreis. Bereits zum dritten Mal hatten die Organisatoren diese Anlage als Ziel auserkoren.

Der Leiter des Zeltlagers, Heino Brüning, und sein Team hatten ein spannendes Programm zusammengestellt. So gab es etwa einen Orientierungsmarsch durch die nähere Umgebung, ein Flag-Football- und ein Volleyball-Turnier. Der Ehrgeiz bei den einzelnen Gruppen war durchaus geweckt: Es ging schließlich um die Ehre des Lagersiegers.

Auch beim Spiel ohne Grenzen ging es um Punkte, wobei allerdings der Spaß an der Sache deutlich im Vordergrund stand. Das Wettbewerbsteam hatte sich originelle Spiele einfallen lassen. So musste zum Beispiel eine „Schlauchraupe“ in möglichst kurzer Zeit eine gewisse Distanz überwinden. Und dass ein Lied, mit vollem Mund gegurgelt, nicht so einfach zu erraten ist, davon können die Wettbewerbsgruppen jetzt auch ein Lied singen. Der Wettstreit kam nicht nur gut an, sondern auch höchst gelegen: Weil das Wetter eher durchwachsen war, konnte der zum Camp gehörende See nicht in dem Maße genutzt werden, wie es eigentlich gedacht war.

Eine kniffelige Wochenaufgabe gab es obendrein: Die Gruppen mussten ein Brandhaus bauen. Das Hauptproblem war, dass es lediglich eine Holzplatte in Hausfront-Form gab und ein paar vorhandene Materialien. Zusätzlich gekauft werden durfte nichts. Am Ende fiel der Jury die Prämierung sichtlich schwer, so viele schöne Brandhäuser waren entstanden. Die Jugendfeuerwehr Garlstedt hatte letztlich die Nase vorn und sicherte sich mit ihrer Arbeit den ersten Platz. Auch im Gesamt-Lagerwettbewerb waren die Jugendlichen aus Garlstedt Sieger. Sie verwiesen die Gruppen aus Grasberg und Axstedt/Bornreihe auf die Plätze. Damit auch am Abend keine Langweile aufkam, wurde den zehn- bis 18-jährigen Jugendfeuerwehrmitgliedern ein tolles Programm geboten. So stellten sich die Fachbereiche in witziger Form vor, und es gab die Show „Schlag den Chef“ mit Lagerleiter Heino Brüning und Kreis-Jugendfeuerwehrwart Björn Finken sowie einem Team von Jugendlichen. Dieses Mal setzten sich die „Chefs“ hauchdünn gegen die Kids durch.

Das Jugendforum – ein Zusammenschluss aller Jugendsprecher der einzelnen Nachwuchswehren – zeichnete ebenfalls für die Gestaltung eines ganzen Abends verantwortlich und wusste zu beeindrucken, und Kreis-Jugendsprecherin Saskia Koch und ihr Team bewiesen, dass sie keine Angst vor großen Aufgaben haben und wurden dafür mit viel Applaus und Lob bedacht. Zudem blieb genügend Zeit zum Chillen, Schnacken und Spielen.

So manche Freundschaft wurde über Ortsgrenzen hinweg geschlossen. Björn Finken als Kreis-Jugendfeuerwehrwart zeigte sich mit dem gesamten Verlauf der Maßnahme sehr zufrieden und lobte das gute Miteinander und den Umgang insgesamt. Ein großes Lob zollte er neben den Mädchen und Jungen vor allem den rund 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedenen Fachbereichen, die sich alle extra eine Woche Urlaub genommen hatten, damit den Nachwuchsbrandschützern eine unvergessliche Woche geboten werden konnte.

Die Planungen für das nächste Kreiszeltlager im Jahre 2022 beginnen bereits im Herbst, so Lagerleiter Heino Brüning. Derzeit überlege man, das Lager im eigenen Landkreis aufzuschlagen.