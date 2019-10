ARCHIV - 03.09.2017, Berlin: Die Sängerin Stefanie Kloß der Band Silbermond steht im IFA-Sommergarten in Berlin auf der Bühne. (zu dpa "Silbermond singen kritisches Liebeslied auf den Osten") Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Die Pop-Rock-Gruppe Silbermond gibt am Sonnabend, 5. September 2020, ein Freiluftkonzert an der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck. Einlass aufs Open-Air-Gelände ist ab 17 Uhr. Es gibt einen Vorab-Vorverkauf im Internet ab Mittwoch, 30. Oktober, 9 Uhr, unter http://undercover.de. Bundesweit werden Silbermond-Tickets ab Montag, 4. November, 9 Uhr, erhältlich sein – dann auch bei der WÜMME-ZEITUNG, wo Abocard-Inhaber zwei Euro Rabatt erhalten. Als Vorgruppe tritt am 5. September die Hamburger Indie-Pop-Band Tonbandgerät auf.

24 Stunden bevor Sängerin Stephanie Kloß (Foto) und ihre Musiker die Bühne in der Kreisstadt betreten, gastiert an selber Stelle Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band. Kuhn alias „Die singende Föhnwelle“ serviert im Rahmen der „Über den Wolken 2.0“-Tour Party-Schlager und Artverwandtes. Karten sind bereits jetzt bei Nordwestticket unter 0421/ 36 36 36 und somit auch im Zeitungshaus an der Hauptstraße 87 in Lilienthal erhältlich.

Stadthallenmanager Matthias Renken zeigte sich hinsichtlich der Zuschauerresonanz zuversichtlich: „Ich denke schon, dass wir damit der Stadt und der Region einen Knaller bieten können.“ Renken weiß: Am 15. November wird das sechste Album von Silbermond namens „Schritte“ veröffentlicht; als das Quartett aus Bautzen im Februar 2016 in der Worpsweder Music Hall spielte, war das Konzert binnen weniger Minuten ausverkauft.