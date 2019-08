Das Oldenburger Duo Simon & Jan tritt wieder in der Worpsweder Music Hall auf, dieses Mal mit Gästen. (Michael Rüttger)

Das Oldenburger Duo Simon & Jan war bereits mehrfach in der Worpsweder Music Hall zu Gast. Ihr Debüt feierten die beiden Musiker dort als Gäste von Stefan Stoppoks Projekt Artgenossen. Seit fünf Jahren sind sie aber auch regelmäßig die Gastgeber für Liedermacher-Abende, zu denen sie sich ihre liebsten Kollegen einladen. Mit ihrem "Liedermacher-Festival 2019" kommen sie am Freitag, 30. August, nun auch nach Worpswede. Mit ihnen stehen dann ab 20 Uhr Alin Coen, Norbert Leisegang und Friedemann Weise auf der Bühne. Eintrittskarten sind für 23 Euro erhältlich. Alle Musiker werden von der sogenannten Sofa-Band, bestehend aus Andi Rüttger, Thomas Eickhoff und Christian Rollwage, begleitet. Die Protagonisten spielen sich gegenseitig ihre Lieder vor, kommen miteinander ins Gespräch oder wissen vielleicht selber nicht so ganz genau, wie der Abend enden wird. Coen, die wiederholt mit Philipp Poisel zusammenarbeitete, steht eher für ruhige Töne. Leisegang wurde als Sänger der DDR-Band Keimzeit bekannt, und Weise verbindet wie Simon & Jan seine Musik mit schrägem Kabarett und Satire.