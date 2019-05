Seit vielen Jahren studieren die drei Kantoreien jedes Jahr gemeinsam ein Musical ein. Das neue Stück soll im September in der Klosterkirche auf die Bühne gebracht werden. (Bernd Kramer)

Mit der Stimme ist es wie mit einem Muskel: Bevor es losgehen kann, muss alles gelockert und aufgewärmt werden. „Mi-mi-o-o“, hoch und tief, „momomomomo“. Schulterkreisen, Hände ausschütteln, Füße bewegen, bunt gemischte Töne kreuz und quer, „sch, sch, pf, pf, p,k.“ Den Ton gibt Renate Meyhöfer-Bratschke an, die erfahrene Chorleiterin. Hoch und runter, hoch und runter. Die 58-Jährige fordert sie alle, die Stimmen klettern höher, Silben werden wiederholt und wiederholt. Dann die Intervalle. Marion Leitlecher am Flügel steigt ein, die Kinder klatschen und singen „Prim, die Sekund, die Terz“. Die Stimmbänder sind warm, die Körper locker – „prima“, sagt Renate Meyhöfer-Bratschke fröhlich, „nehmt Platz. Jetzt geht‘s los mit Martin Luther King.“

Nein, nicht mit Martin Luther, dem Reformator, sondern mit Martin Luther King, dem Bürgerrechtler, der vor 51 Jahren durch ein Attentat ums Leben kam. Für das Kindermusical „Martin Luther King“ üben die kleinen und großen Sänger der Spatzen-Kinder-Jugendkantorei St. Marien seit ein paar Wochen. Das rund einstündige Stück erzählt die Geschichte von Martin Luther King und seinem Kampf um Rassengleichheit und Gleichberechtigung in den USA der 50er Jahre. Schwarz und Weiß, Schwarz gegen Weiß. Das Musical vermittelt kindgerecht den historischen Busboykott durch Schwarze und zitiert Kings berühmt gewordenen Satz „I have a dream“ (Ich habe einen Traum). So soll die Botschaft dieser Lebensgeschichte des Friedensnobelpreisträgers in die Gegenwart übertragen werden. Die Musik stammt aus der Feder des Komponisten und Kirchenmusikers Andreas Hantke, der Text von Ulrich Haberl.

„Hört und seht, wie es damals war bei Doktor Martin Luther King“, singen die vielen Mädchen und wenigen Jungen, die Partitur in der Hand, begeistert lassen sie sich auf die Lieder ein. Mal mit ausladenden Bewegungen, mal mit kleinen Gesten, aber immer mit einem Lächeln hat Renate Meyhöfer-Bratschke zu jeder Zeit die ungeteilte Aufmerksamkeit eines jeden. Noch sind die Rollen nicht verteilt, die jungen Sängerinnen und Sänger konzentrieren sich auf Melodien und Texte. Die Lieder sind eingängig, die Worte intensiv und klug. „Steht mal auf, regt Euch auf“, fordert Renate Meyhöfer-Bratschke ihre jungen Zuhörerinnen und Zuhörer auf, und die legen mit Entrüstung nach. Bis zur Aufführung werden die Chöre noch viele Stunden in die szenische Arbeit und in die Dialoge stecken, bis im September aus den Chornummern und Soli beim Probenwochenende in der Freizeit- und Begegnungsstätte Oese ein ganzes Stück mit eigener Dynamik wird.

„Ich vergesse alles“

Dass sie Spaß haben, mit anderen im selben Takt zu schwingen, sieht man den Kindern an. Was ihr am Singen gefällt, weiß die achtjährige Gesa Wenzel ganz genau. „Alles!“ Lea Scharnke, neun Jahre alt, mag lange Lieder und lernt gerne Texte auswendig. Die gleichaltrige Luisa Morgenstern fühlt sich frei beim Singen, sagt sie strahlend, „ich fühle mich dann fröhlicher.“ Finja, zwölf Jahre alt, findet, dass Singen Stress abbaut: „Wenn ich nach der Schule im Chor singe, vergesse ich alles.“

Seit vielen Jahren studieren die drei Kantoreien unter der Leitung von Renate Meyhöfer-Bratschke gemeinsam ein Musical pro Jahr ein. „Daniel in der Löwengrube“, „Martin Luther“ und „Max und Moritz“ waren schon in der Klosterkirche zu hören ebenso wie „Till Eulenspiegel“ und „Das goldene Kalb“. In dem Kindermusical „Guckt mal über’n Tellerrand“ ging es darum, wie es den Kindern in Indien, in Afrika, auf den Philippinen und in Südamerika geht. Hilfe bei der Umsetzung des neuen Stücks „Martin Luther King“ bekommt Kirchenmusikerin Renate Meyhöfer-Bratschke unter anderem wieder von Karin Steinecke (Kostüme, Bühnenbild) und ihrem Mann Ingo Meyhöfer (Regie). Das Musical soll am Sonntag, 22. September, ab 16 Uhr im Altarraum der Klosterkirche auf die Bühne gebracht werden.