Christine Buckallew ist eigentlich gelernte Köchin. Aufgrund der Pandemie hat sie den Job gewechselt. Inzwischen ist sie als singende Postbotin an der Wümme berühmt. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Sie kennt „Die Christel von der Post“ nicht, trotzdem gibt es mehr als nur eine Parallele zwischen ihr und dem berühmten Vorbild aus der Operette „Der Vogelhändler“. Denn Christine Jean Buckallew ist mindestens genauso sangesfreudig wie die Operettenprotagonistin von Carl Zeller, trägt sogar deren Namen und auch dem Inhalt des Stücks kann die junge Postbotin durchaus zustimmen. Allerdings schmettert die Mitarbeiterin der City-Post am liebsten Musical-, Pop-, Rock- und Countrysongs und ist nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad unterwegs. Sie singt nicht a capella, sondern hat Stöpsel im Ohr und lässt sich musikalisch von ihrem Smartphone begleiten. Laut und fröhlich singend fährt die junge Frau mit blauen Haaren, blauem Anorak auf einem blauen Fahrrad, an dem blaue Fahrradtaschen voller Briefpost stecken, durch Borgfeld.

Fahrradkonzerte

Und das macht nicht nur Christine Buckallew Freude, sondern auch den Postempfängern. „Sie singen aber gut, das ist richtig schön“, bedanken sich viele Borgfelder bei der Gute-Laune-Postbotin. Bei manchen Häusern, sagt sie lachend, singt sie aber ein wenig leiser. Die meisten aber freuen sich sehr über die Fahrradkonzerte. So verfolgen schon seit Wochen die Anwohner der Johann-Rode-Straße ihre singende Postbotin mit großem Interesse. „Sie singt und singt und singt so schöne aktuelle Hits. Wir finden es super, besonders in diesen trüben Zeiten“, bringt es Karin Garling auf den Punkt.

Obwohl sie im heißen Arizona aufgewachsen ist und es ihr in Borgfeld oft zu kalt ist, liebt die Postbotin Gewitter. Ein spezielles Lied für Gewitterstimmung aber hat sie nicht. Ob es regnet oder schneit, sie singt. „Ohne zu klagen, kann man´s ertragen, wenn man dabei immer lustig und frei“, so das Motto der Christel und auch der Christine von der Post. Musik bestimmt ihr halbes Leben, sagt die Deutsch-Amerikanerin. „Ich singe immer“, erzählt sie voller Freude. Ob beim Duschen, auf Reisen, in der Küche, beim Sortieren der Post im Depot oder beim Fahrradfahren, immer singt sie. Und das schon morgens um 6.30 Uhr, denn dann beginnt ihr Arbeitstag. Lieblingssongs gibt es viele, sie variieren. Ihr aktuelles Lieblingslied ist „Never enough“ von The Greatest Showman, das sie beim Verteilen der Post voller Freude vor sich hin trällert. Eine Gesangsausbildung aber hat sie nie genossen, nur mal in einem Chor mitgesungen. Eine musikalische Karriere strebt sie nicht an, übt auch für kein Konzert, sie singt einfach nur gerne, sagt sie.

Nach Deutschland kam Christine Buckallew vor fast vier Jahren, um hier eine Lehre als Köchin im Borgfelder Landhaus zu machen. Von dort zog es sie in die Küche des Atlantic Hotels und dann auf das Pfannkuchenschiff auf der Weser, das dann pandemiebedingt seine Tore schließen musste. Seit Dezember vergangenen Jahres verteilt die Amerikanerin, die in Ansbach geboren wurde, in Borgfeld-Ost froh gelaunt die Briefe, die mit City-Post zugestellt werden. In ihrem Job als Postzustellerin vereint sie idealerweise Sport und Musik miteinander. Trotzdem vermisst sie ihren Beruf als Köchin sehr und plant in den USA als singende Köchin ein Restaurant zu eröffnen, in dem es auch die Klassiker der deutschen Küche geben wird.