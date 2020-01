Regina Kistermann (links) und Kita-Leiterin Marion Stein wollen Menschen für ihr Projekt gewinnen, die Spaß am Gesang haben. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Ob gemütsaufhellend oder vitalisierend, Singen soll eine positive Wirkung haben. Die einen trällern am liebsten in der Badewanne für sich allein, die anderen im Chor unter professioneller Anleitung. Auch für Regina Kistermann ist Singen ein Bestandteil ihres Lebens, sie kommt, wie sie selbst erzählt, aus einer sangesfreudigen Familie, und diese Freude am Singen möchte sie nun generationsübergreifend mit Groß und Klein teilen. Schon seit vielen Jahren ist sie mit dem Verein „Il canto del Mondo“ verbunden, der ein internationales Netzwerk zur Förderung der Alltagskultur des Singens betreibt und mit einem generationsübergreifenden Projekt für Kindergärten Jung und Alt zum gemeinsamen Singen zusammenbringt.

Seit langem ist sie von diesem Projekt angetan. „Ich habe immer gesagt, wenn ich mal in Rente bin, möchte ich so ein Projekt leiten,“ erzählt Kistermann, die jetzt das Projekt zusammen mit der Leiterin Marion Stein im SOS-Kindergarten im Quartier am Wald in Worpswede aus der Wiege heben möchte. „Canto elementar“ heißt das Programm des Vereins, das schon mehrfach ausgezeichnet wurde und in verschiedenen Großstädten deutschlandweit mit ehrenamtlichem Engagement vorangetrieben wird.

Kistermann, die nun in Worpswede gemeinsam mit Marion Stein das Projekt starten wird, freut sich über jeden Singfreudigen, der gerne mitmachen möchte. Gesucht werden sangesfreudige Menschen, die einen Tag vormittags in der Woche Zeit haben und vor allem Lust am Singen und ein Herz für Kinder haben. Am Mittwoch, 22. Januar, ab 14 Uhr können Interessierte mehr über das Projekt erfahren. Das Treffen findet in der Kindertagesstätte statt und bietet Einblick in das Konzept. Kistermann hat schon einige Patinnen. Sie würde sich auch sehr über männliche Paten freuen, die seien noch etwas rar. Auch wer ein Musikinstrument beherrsche, sei willkommen.

Einmal in der Woche, so sind sich Kistermann und Stein einig, werden sich die Kinder des Kindergartens und eine Gruppe von gut zehn Singpaten im Kindergarten einfinden und gemeinsam singen, im Atelier, bei gutem Wetter im Garten oder auch mal in der benachbarten Seniorenresidenz. Der Wochentag soll zusammen mit den Paten beim nächsten Treffen festgelegt werden. Bei Stein ist das ehrenamtlich geleitete Projekt von Kistermann sofort auf Begeisterung gestoßen. Die im August vergangenen Jahres eröffnete Kita mit insgesamt 35 Plätzen für Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren hat mit der nebenan gelegenen Seniorenresidenz schon generationsübergreifende Projekte. „Mit den Singpaten mischt sich das Alter noch mehr,“ freut sich Stein auf das neue Projekt.

Auch Kistermann schwärmt von dem Projekt, das sie schon in Hamburg bei Schulungen in seiner praktischen Umsetzung erleben konnte: „Das ist Großfamilienatmosphäre.“ Beruflich hatte die pensionierte Ingenieurin und Klimaschutzmanagerin Kistermann nie etwas mit Gesang zu tun. Jetzt leitet sie noch Meditationskurse und möchte nun die Paten bei den Begegnungen im Kindergarten mit praktischen Hinweisen unterstützen. Ein Liederbuch zur Anleitung liegt vor ihr. Das könne Anregung sein, aber man könne auch andere Lieder einbringen. „Das soll ohne Leistungsdruck geschehen, einfach nur aus Freude am Singen“, erklärt Kistermann.



Wer Singpate werden möchte, erreicht Regina Kistermann unter der Telefonnummer 0172/ 762 26 78 oder per Mail an kistermann-konzepte@gmx.de.