Nicht alle Sirenen haben am Warntag störungsfrei reagiert. So gab es einen weiteren Warnton, obwohl schon das Signal zur Entwarnung erfolgen sollte, hat der Landkreis Osterholz festgestellt. (Jens Büttner)

Landkreis Osterholz. Hohn und Spott sowie Kopfschütteln und Empörung: Das war vielerorts das Echo auf den bundesweiten Warntag am 10. September, bei dem vielerorts die Sirenen stumm geblieben waren (der WESER-KURIER berichtete). Erstmalig seit der Wiedervereinigung sollte im großen Stil Probealarm gegeben werden – um die Warngeräte zu testen, die zum Katastrophenschutz vielfach bereits von Digitalfunk-Alarmierungen sowie Apps fürs Smartphone abgelöst wurden. Die für den Katastrophenschutz zuständige Osterholzer Kreisverwaltung zog ein durchwachsenes Fazit.

Eine Nachfrage der Redaktion zum Erfolg der Aktion bei der Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck lief ins Leere. „Alles, was den bundesweiten Warntag (Sirenentest etc.) betrifft, ist Sache des Landkreises“, teilt Stadt-Sprecherin Lisanne Matthiesen dazu mit. Da sie also keinen Einblick habe, was gut oder schlecht lief, könne sie auch kein Fazit dazu abgeben, so ihr Hinweis.

„Wir sind mit den Ergebnissen des Warntags nicht vollends zufrieden“, gab Landkreis-Sprecher Malte Wittmershaus unumwunden zu. Zwar heulten die allermeisten Sirenen im Kreisgebiet pünktlich und planmäßig; doch die Alarmierung per Warn-App habe teils gar nicht und teils verspätet funktioniert. Dabei hatte die Osterholzer Verwaltung den Warntag eigentlich für die Einführung der Warn-App „Biwapp“ nutzen wollen. Doch die Handy-Anwendung blieb – ebenso wie die übrigen einschlägigen Programme wie Nina oder Katwarn – stumm oder hatte andere erhebliche Probleme.

Das jedenfalls, so Wittmershaus, habe das Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) anschließend mitgeteilt, das für die Verbreitung und Auslösung der Nina-Software verantwortlich ist. Ungeachtet dessen werde der Landkreis Osterholz die Probleme bei den Warn-Apps noch genauer analysieren und bei den verantwortlichen Stellen darauf hinwirken, dass diese konsequent abgestellt werden. „Ziel muss es sein, dass die digitalen Kanäle auch bei einem größeren Anfall zeitgleicher Meldungen verlässlich funktionieren“, betonte der Verwaltungssprecher.

Die im Kreisgebiet ausgelösten Sirenen funktionierten allerdings ebenfalls nicht einwandfrei. Statt, wie vorgesehen, um 11.20 Uhr das Signal zur Entwarnung zu geben, folgte nochmals ein Warnton. Dazu erklärte der Landkreis-Sprecher, die Verwaltung werde in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt noch aufarbeiten, an welchen Standorten es zu Totalausfällen kam und wo die Ursachen für die nochmalige Warnung um 11.20 Uhr lagen. Immerhin, so die Bilanz, habe der Warntag nicht nur bestätigt, wie wichtig eine verlässliche Bevölkerungswarnung bei einer tatsächlichen Gefahr sei, sondern auch Erkenntnisse darüber geliefert, wo das System noch zu optimieren sei.

Wegen der unterbliebenen Abstimmung zwischen dem Bund und den Ländern soll der BBK-Leiter nach der Warntag-Panne nun abgelöst werden.