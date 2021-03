Krippenleiterinnen in Borgfeld beklagen die derzeitige Planungsunsicherheit. (Uwe Anspach/dpa)

Auf der Suche nach Krippenplätzen für ihre Kinder stehen Eltern in den Borgfelder Einrichtungen nach wie vor Schlange. Die Lage habe sich aber im Vergleich zu den Vorjahren deutlich entspannt, resümierten die Leiterinnen am Dienstag im Borgfelder Ausschuss für Bildung und Soziales. Hauptthema war die Auslastung der Betreuungseinrichtungen und Grundschulen ab Sommer.

„Wie die meisten Einrichtungen in Borgfeld haben auch wir mehr Anmeldungen als Plätze im Bereich der Krippe“, erklärte die Leiterin der Borgfelder Butjer, Anke Grünewald. Neun Kinder unter drei Jahren kommen in diesem Jahr hinzu. Um darüber hinaus zwei Geschwister von Kindern aufnehmen zu können, die bereits bei den Butjern betreut werden, habe die Einrichtung von der Behörde für ein Jahr eine Sondergenehmigung erhalten. Die Eltern von fünf Kindern musste Grünewald an andere Einrichtungen verweisen: „Wir sind komplett voll - und freuen uns darüber.“ Ähnlich sieht es in der Krippe der Kita der evangelischen Gemeinde aus, dort wurden zehn Kinder über Angebot angemeldet. Für sechs Familien gebe es bislang keine Alternative, so Leiterin Petra Scharf; Bettina Newiger vom Kinderhaus Am Lehester Deich musste drei Kinder an die Behörde verweisen. In den Gruppen für Drei- bis Sechsjährige dagegen gibt es vereinzelt freie Plätze. Die Grundschulen sind nach eigenen Angaben ausgebucht.

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe: „Seit Jahren höre ich von der Behörde, dass sich die Lage in Borgfeld deutlich entspannt hat, wenn ich aber die Berichte höre, kann ich das nicht so deutlich wiederfinden.“ Solange Krippenkinder abgelehnt und in Borgfeld Häuser gebaut würden, könne man nicht von Entspannung sprechen.

Größter Unsicherheitsfaktor bei der Planung sind derzeit die Auflagen zur Pandemie: „Wir wissen nicht, wovon wir ausgehen sollen“, sagte die Konrektorin der Grundschule Am Borgfelder Saatland, Heidrun Claassen. „Wir planen höchstens von Woche zu Woche und trauen uns kaum, in die Zukunft zu denken.“ Anke Grünewald von den Borgfelder Butjern sagte, sie komme kaum hinterher, die immer neuen Bestimmungen zu lesen. Lob gab es für die vorgezogene Impfung von Lehrern und Erziehern. Alle, die es wollten, seien zumindest einmal geimpft, erklärten Petra Scharf, Barbara Claussen von der Grundschule Borgfeld und Heidrun Claassen. Bettina Newiger vom Kinderhaus Am Lehester Deich zufolge haben sich bei der Wendt-Stiftung 70 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen, in der evangelischen Kita sind es Petra Scharf zufolge über 90 Prozent.

Gut unterstützt werden die Lehrkräfte der Schulen im Umgang mit ihren PCs. „Die Behörde hat gewaltig in unsere Fortbildung investiert“, so Heidrun Claassen. Alle Kolleginnen und Kollegen seien sehr motiviert, Probleme könnten mit Bordmitteln gelöst werden. Auf der anderen Seite gebe es keinen Schüler und keine Schülerin, der oder die in der Pandemiezeit den Anschluss verloren habe. „Wir versuchen alles, um das zu verhindern“, so Claassen.

Räumlich und personell sind zurzeit offenbar alle Kitas und die Grundschule Borgfeld angemessen ausgestattet. Zu ihrem Glück, denn falle ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin länger aus, komme das eine Katastrophe gleich, so Anke Grünewald. „Der Fachkräftemarkt ist leer gefegt, es bewerben sich nicht mal mehr ungelernte Kräfte auf eine ausgeschriebene Stelle.“ Die Borgfelder Butjer und andere Kitas setzen deshalb darauf, selbst Erzieher auszubilden und sie zu binden. Im Vergleich zu anderen Einrichtungen sei es für den Elternverein, der die Kita Borgfelder Butjer betreibt, aber nicht einfach, konkurrenzfähig zu bleiben, „denn wir können keine Boni oder andere Vergünstigungen anbieten“, so Grünewald. An der Grundschule Am Saatland bleibt die Raumsituation beengt, es fehlen Lager- und Fachräume. Eine Lösung ist laut Heidrun Claassen nicht in Sicht. Der Musikraum werde zurzeit für Coronatests genutzt.

Rapide zurückgegangen ist die Nachfrage bei den Spielkreisen. Für die Eltern seien sie aufgrund der kurzen Betreuungszeit keine Alternative zur Krippe, begründete Anke Grünewald von den Butjern. Von den drei Spielkreisen sei nur einer geblieben, und für den gebe es in diesem Jahr vier Anmeldungen, so Grünewald. Die Nachfrage nach längeren Öffnungszeiten dagegen halte sich ebenfalls in Grenzen. Das bestätigte Petra Scharf von der evangelischen Kita. Die Nachfrage „geht in Richtung 15 oder 16 Uhr“.

Unterm Strich haben die neuen Umstände nur zu leichten Einschränkungen geführt: Zurzeit gebe es keinen Frühdienst, so Scharf, und die Kita schließe eine halbe Stunde früher. Dass sie momentan weniger Kinder betreuen und das Ansteckungsrisiko geringer sei, hätten die Erzieherinnen jenen Eltern zu verdanken, die ihren Nachwuchs zu Hause betreuten und dabei Großes leisteten. Außerdem habe die Maskenpflicht in der Kita vielen Kolleginnen die Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 genommen. „In der Krippe haben wir uns aber entschieden, ohne Maske zu arbeiten“, so Scharf. Das Verdecken des Gesichts sei für die Jüngsten unzumutbar.

Zur Sache

Belegung der Borgfelder Kitas und Schulen

Kita Borgfelder Butjer: 65 Plätze im Kindergarten, 10 in der Krippe; Neuaufnahmen zum Sommer: 17 Kindergartenkinder und 9 Krippenkinder

Kita Borgfeld der evangelischen Kirchengemeinde Borgfeld: 140 Kindergarten, 27 Krippe: Neuaufnahmen zum Sommer: 54 Kindergartenkinder (1 Platz frei) und 17 Krippenkinder; noch keine Anmeldung für Kinder mit Förderbedarf (derzeit 11)

Kinderhaus Am Lehester Deich der Hans-Wendt-Stiftung: 53 Plätze Kindergarten, 27 in der Krippe; Neuaufnahmen zum Sommer: 6 Kindergartenkinder (1 Platz frei) und 19 Krippenkinder

Landkindergarten Timmersloh: 22 Plätze für Drei- bis Sechsjährige; Neuaufnahmen zum Sommer: 7 (2 freie Plätze)

Kindergarten „Die Murmel“: 112 Kindergarten und 20 Krippe; Neuaufnahmen zum Sommer: 28 Kindergartenkinder (5 Plätze frei) und 12 Krippenkinder sowie 5 Hortkinder

Grundschule Am Borgfelder Saatland: 48 Kinder sollen im Sommer eingeschult werden (zweizügig)

Grundschule Borgfeld: 65 Kinder werden eingeschult (dreizügig)