Kinderbetreuung in Borgfeld

Situation in Kitas und Hort ist Thema im Ausschuss

Antje Stürmann

Ob es in diesem Jahr in den Borgfelder Kitas und in den Hortgruppen genügend Plätze gibt, das ist eine Frage, die der Ausschuss für Bildung und Soziales in seiner Sitzung am Dienstag beantworten will.