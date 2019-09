Im Borgfelder Forum stößt die Idee zur Nutzung der Kirchengebäude als Dorfgemeinschafthaus auf Skepsis. Als Standort favorisiert wird weiterhin das Warftgelände. (Christian Kosak)

Borgfeld. Einen „gewissen Charme“ wollte Hermann Vinke, der Vorsitzende des aus dem ehemals für die Betreuung von Flüchtlingen gegründeten Runden Tisch hervorgegangenen Borgfelder Forums, den Plänen von Wendelin Seebacher, dem neuen Vorsitzenden des Fördervereins für ein Dorfgemeinschaftshaus, zwar nicht absprechen. Nach einer längeren Debatte entschied sich das Forum aber fast einstimmig, die alten Pläne für ein Bürgerhaus auf der Borgfelder Warft am Hamfhofsweg, wo einstmals die Container der Flüchtlingsunterkunft standen, weiterzuverfolgen. Wendelin Seebacher hatte vorgeschlagen, auf das Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde auszuweichen.

Der frühere Stadtplaner Wendelin Seebacher hat seinen Plan bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung dem Borgfelder Beirat vorgestellt. Der habe ihn „wohlwollend“ zur Kenntnis genommen, sagte er jetzt in der Zusammenkunft des Borgfelder Forums im Ortsamt, zu der sich 16 Mitglieder und Gäste eingefunden hatten. Der Förderverein, aber auch der Bürgerverein Borgfeld favorisierten bisher das Gelände auf der Warft, für das aber auch der TSV Borgfeld Ansprüche anmeldet. Die Borgfelder CDU ist deshalb gegen eine Bebauung.

Mit seinem Vorschlag könne man auch die Interessen des TSV Borgfeld wahren, sagte Wendelin Seebacher. Das Bürgerhaus könne als Ensemble auf dem Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde am Anfang der Katrepeler Landstraße gegenüber dem Ortsamt entstehen. Im Alten Pfarrhaus direkt an der Straße ist derzeit ein Kindergarten untergebracht, der aber schon bald nicht mehr benötigt werde; oben ist die Küsterwohnung. Aber das gesamte Gebäude bietet nur 300 Quadratmeter Fläche, benötigt würde mindestens das Doppelte. „Da stand ich an einem heißen Tag auf dem Hof und drehte mich einmal um mich selbst und dachte: Nur alles zusammen ergibt einen Sinn“, sagte Seebacher. „Alles zusammen“ bedeutet, dass auch das bis zum Auszug von Pastor Clemens Hütte als Pastorenhaus dienende kleinere Gebäude hinten auf dem Grundstück Teil des Bürgerhauses werden soll. Es soll durch einen neuen Trakt mit dem Alten Pfarrhaus verbunden werden, in dem Toiletten, eine kleine Küche und die Haustechnik untergebracht werden könnten. Das wäre, weil ebenerdig, preiswerter zu bauen als in den beiden alten Häusern. Auch der Gemeindesaal solle mitbenutzt werden können. Das Alte Pfarrhaus würde zum „Borgfeld-Haus“, im ehemaligen Pastorenhaus, das derzeit vermietet ist, könnten die Archive des Bürgervereins, der Kirche und des Bundes der Vertriebenen untergebracht werden, und durch den Verbindungstrakt entsteht ein fast geschlossener Innenhof, der ebenfalls für Veranstaltungen taugt. Er könne sogar mit verschließbaren Toren versehen werden, so Seebacher.

Das Stadtplanungsamt hat laut Seebacher keine Bedenken, zumal an der Katrepeler Landstraße bis zum Krögersweg genug Parkplätze vorhanden seien, der Denkmalpfleger von Bremen wäre auch einverstanden. Um Förderanträge für den Umbau stellen zu können, müsste das Alte Pfarrhaus unter Denkmalschutz gestellt werden. Auch mit der Borgfelder Kirchengemeinde hat Seebacher bereits gesprochen. „Da hat man gesagt, endlich mache sich mal jemand Gedanken.“ Das Wohnhaus für den Pastor werde nicht mehr benötigt, da dessen Residenzpflicht aufgehoben worden sei.

Landeskirche hat kein Geld

Allerdings, so Seebacher, müsse mit der Gemeinde genau geklärt werden, wer wofür zuständig sein soll, und das ist nicht so einfach, wie sich in der Debatte herausstellte. Zwar ist die Borgfelder Kirchengemeinde Eigentümerin des Grundstücks und der Gebäude, aber für die Instandhaltung ist die Bremische Evangelische Kirche (BEK) als Landeskirche zuständig. „Und die sagt, sie habe kein Geld.“ Der Förderverein habe aber auch kein Geld, um das Grundstück zu kaufen und dann noch einmal ein bis zwei Millionen Euro für den Umbau auszugeben. Das Alte Pfarrhaus sei 1964 „brutal verbaut“ worden, sagte Seebacher auf die Frage eines Zuhörers nach den Sanierungskosten. Das Dach sei in Ordnung, der Zustand der Fundamente nicht bekannt. „Da muss alles raus, und dann kann man es auch originalgetreu wieder aufbauen mit Diele und Flett.“

So einfach stellt Hermann Vinke es sich nicht vor. Er fragte, wie der Nutzungsvertrag mit der Kirchengemeinde aussehen solle und wie lange er laufen solle – der Förderverein würde ja eine halbe Million in Gebäude investieren, die im Eigentum der Kirchengemeinde blieben. Wendelin Seebacher meinte, der Nutzungsvertrag könne auf 20 Jahre abgeschlossen werden mit Verlängerungsklausel und Vorkaufsrecht, das fand Hermann Vinke viel zu kurz. Auch habe er gehört, dass die Kirchgemeinde keine politischen Veranstaltungen zulassen wolle, aber ein Bürgerhaus solle offen für alle sein.

Heiko Wagener, der Vorsitzende des Bürgervereins, stört sich an den Eigentumsverhältnissen. „Wir wüssten nicht, wie lange wir da drinbleiben könnten“, sagte er. Auch ein anderer Teilnehmer fände es sehr fragwürdig, wenn Förder- oder Bürgerverein Hunderttausende in Gebäude stecken würden, die ihnen nicht gehörten. „Dann würden wir zwischen allen Seilen hängen“, meinte Wagener.

Wendelin Seebacher beabsichtigt, in einem halben Jahr einen Vorentwurf vorzulegen, der auch die Nutzungsrechte behandelt, dazu müsse der Förderverein aber 50 000 Euro für Gutachter zur Verfügung stellen. Darüber wurde, da es sich ja um eine Sitzung des Borgfelder Forums handelte, nicht beschlossen, aber nach der Vorstellung wurde dennoch abgestimmt: Außer Gabi Piontkowski, der Vorsitzenden der Borgfelder CDU, sprachen sich alle Mitglieder dafür aus, weiter mit der Warft zu planen, da nur dort auch Platz für ein neues Ortsamt und einen Polizeiposten wäre. Auf die schon angelaufene Unterschriftensammlung, die dem Beirat übergeben werden soll, soll künftig durch Aufstellplakate im Ort aufmerksam gemacht werden. Man kann seine Unterschrift auch online unter www.borgfelder-forum.de abgeben.