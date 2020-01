Landwirt Carsten Lück in seinem Trecker auf dem Weg nach Bremen. Er führt einen Milchviehbetrieb in vierter Generation und will dafür sorgen, die Bedingungen zu verbessern. (Petra Scheller)

„Wir können nicht mehr so weitermachen“, sagt Carsten Lück, als er am Freitagmorgen auf seinen Bock steigt. In einem Tross von 50 Treckern rauscht der Rautendorfer Landwirt gegen 9 Uhr vom Platz hinter dem Griechen am Falkenberger Kreisel – Heiko Behrens aus Wörpedorf hat sie alle über eine Whats-App-Gruppe zusammengetrommelt: Landwirte, Agraringenieure, Pferdezüchter und Landwirtschaftsgehilfen, Männer, Frauen und Kinder. Sie kommen aus Hüttenbusch, Worpswede, Worphausen und Grasberg. Viele von ihnen sind inzwischen demoerprobt – Hamburg, Berlin und jetzt Bremen. „Wir fahren gleich in einer Kolonne, einspurig, damit die Leute noch vorbeikommen“, sagt Landwirt Behrens in einer kurzen Ansprache, kurz bevor es losgeht. Er hat Flyer dabei. „Wir wollen versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um zu erklären, warum wir demonstrieren. Los geht's!“

Tierwohl, Insektenschutz und Lebensmittelsicherheit sind die Forderung der Initiative "Land schafft Verbindung." (Petra Scheller)

Annalena Geffken fährt selbst. „Wir wollen auch noch eine Zukunft“, hat die 16-Jährige auf ein Holzschild geschrieben, das sie an ihrem Trecker befestigt hat. Die IGS-Schülerin will Landwirtin werden und den Pferdehof ihrer Eltern übernehmen. „Deshalb bin ich heute mit dabei“, sagt die Worphauserin. Pascal Geffken ist eigentlich Dachdecker. Der 21-Jährige hat einen landwirtschaftlichen Nebenerwerb. „Ich will, dass die Landwirtschaft eine Zukunft hat“, sagt der Worphauser. Die meisten Demonstranten, die sich an diesem Morgen in Lilienthal versammeln, sind unter 30 Jahre alt. Sie fordern ein Miteinander wenn es um Tierwohl, Insektenschutz und Lebensmittelsicherheit geht – und gehen deshalb mit der Initiative „Land schafft Verbindung“ auf die Straße. Vorbild für ihren Protest sind die Niederländer, von denen auf der Demo einige mit dabei sind. „Wir wollen die Höfe unserer Urgroßeltern weiterführen und an unsere Kinder übergeben“, fasst Carsten Lück die Forderungen der Demonstranten zusammen, während er mit den anderen nach Bremen fährt.

Klönschnack über Funk

Sein grüner John Deere ist frisch gewaschen. Lück reiht sich in die Kolonne ein. Es geht über die Umgehungsstraße Richtung Borgfeld. Von allen Seiten kommen Trecker dazu. Zuerst sind es fünfzig, dann sechzig, dann Hunderte, die über Lilienthal nach Bremen fahren. Am Straßenrand stehen Passanten, zücken ihre Handys und posen vor dem Treckerkonvoi. Über Funk halten die Landwirte Klönschnack. „Mir hat eben einer einen Vogel gezeigt“, sagt einer durchs Mikrofon. „Das liegt an dir, mir winken alle fröhlich zu“, antwortet ein anderer. Im Radio dudelt Musik. Eine Ansage unterbricht: Auf der Parkallee geht nichts mehr. „Genau da wollen wir hin“, sagt Lück und lacht.

Mehr zum Thema Trecker-Demo in Bremen Viel Verständnis für die Landwirte Autofahrer und Bahnkunden brauchten am Freitag viel Geduld. Laut Polizei verlief die Kundgebung der ... mehr »

Carsten Lück ist 34 Jahre alt, Familienvater von drei Kindern im Alter von drei, acht und elf. "Landwirt aus Leidenschaft", wie er sagt. Er führt einen Milchviehbetrieb in vierter Generation und hat seinen Hof in Rautendorf vor sieben Jahren vergrößert. Zwei Millionen hat er investiert. Seine Frau arbeitet halbtags beim Kinderarzt. "Der Chef meiner Frau hat heute seinen Whats-App-Status geändert: "Treckerdemo, macht weiter so – schade, dass ich keinen Trecker habe." Lück freut sich über die Solidaritätsbekundung. Gemeinsam mit seiner Familie und einem Angestellten versorgt er 280 Milchkühe – insgesamt hat er 450 Tiere. Am frühen Morgen hat der Landwirt bereits drei Kälber entbunden. "Zum Glück alles gut gegangen", sagt Lück. Sein Telefon klingelt: Jemand will zwei Kühe abholen. Lück ruft seinen Vater an, der an diesem Vormittag für ihn einspringt.

Mehr zum Thema Bauernprotest auf dem Rathausplatz Treckerparade an der Weser Politiker aller Parteien haben auf dem Bremer Rathausplatz das Engagement der Landwirte gelobt, ... mehr »

„Wo geht's gleich lang?“, fragt jemand über Funk. Die Treckerkolonne darf nicht über den Autobahnzubringer fahren, sagt Lück. „Wir nehmen den Weg über Herzogenkamp.“ Der Verkehr fließt. Aus einem Studentenwohnheim schauen Leute aus den Fenstern und strecken ihre Handys in die Luft. Die meisten Passanten nehmen den Protest gelassen hin. Jutta und Hendrik Cornelius stehen am Straßenrand Spalier, weil sie die Bauern unterstützen wollen. „Die Landwirte befinden sich am Ende einer Produktionskette und kriegen zu wenig für das, was sie leisten“, sagt der Kraftfahrzeugmechaniker Cornelius.

Zu Weltmarktpreisen liefern

31 Cent bekommt Lück für einen Liter Milch von der Molkerei, 38 Cent müssten es sein, um wirtschaftlich zu arbeiten. Lück ist überzeugt, dass es längst an der Zeit ist, dass die Bauern auf ihre Lage aufmerksam machen. „Ich will keine Subventionen, ich wünsche mir, dass die Verbraucher darauf achten, was sie kaufen. Wir haben hier in Deutschland die höchsten Standards in der Lebensmittelproduktion, sollen aber zu Weltmarktpreisen abliefern, das geht nicht.“ Lück fordert einen CO2-Bilanz-Aufkleber auf allen Lebensmitteln. „Ich bin überzeugt davon: Wenn die Leute wüssten, wie in anderen Ländern produziert wird, würden sie uns mehr unterstützen.“

Detlev Ommert (rechts) aus Schwachhausen kommt mit den Landwirten Alexander Fick und Nadine Steffens aus Alfstedt ins Gespräch - die beiden haben ihre Nichte Leonie Müller mit dabei. (Petra Scheller)

Parkallee: Endstation. Die Landwirte kommen mit Passanten ins Gespräch. Detlev Ommert ist Seelotse und hat an diesem Tag frei. Der Schwachhauser kommt mit Bauern aus Alfstedt ins Gespräch. Genau das ist unser Ziel, sagt Carsten Lück am Rande. "Lasst uns miteinander reden, und nicht übereinander." Die Bauern gehen zu Fuß zum Marktplatz. Lücks Bilanz nach der Kundgebung: Es waren mehr Verbraucher dabei als erwartet. Ob das nachhaltig war, wird man sehen."