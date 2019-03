Nach dem Bombenfund in Borgfeld richtet die Polizei eine Straßensperre ein. (Christian Kosak)

Bis hierher und nicht weiter. An der Ecke Hinter dem Großen Dinge/Hamfhofsweg ist am Donnerstagmittag Schluss. Kein Durchkommen zum Vereinslokal des SC Borgfeld. Die Polizei sperrt das Gebiet wegen der Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg weiträumig ab. „Achtung, Achtung“, tönt es aus den Lautsprechern des Einsatzwagens. Zwei Stunden später dann gibt es bereits Entwarnung. Die Bombe ist entschärft.

Helga Bergmann hat es gerade noch geschafft. „Ich wollte ein Nickerchen machen, als die Polizei klingelte“, berichtet die Anwohnerin. Sie ist froh, dass sie noch benachrichtigt wurde, sonst hätte sie die Bombenentschärfung womöglich verschlafen. „Der Evakuierungsradius beträgt 600 Meter“, sagt Polizeisprecherin Jana Schmidt. Helga Bergmann nimmt es gelassen. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinz setzt sie sich ins Auto und nutzt die Zeit: „Wir sind dann mal einkaufen.“

Anwohner überrascht

Bei Sondierungsarbeiten war der amerikanische Sprengkörper am Vormittag entdeckt worden. Nur wenige Stunden später ist der Sprengmeister vor Ort. „Natürlich lassen wir so eine Bombe nicht lange liegen“, erklärt die Polizeisprecherin. Für die Anwohner allerdings kommt der Einsatz überraschend. „Ich habe es im Radio gehört“, erzählt Elke Hanwacker. Sie ist verunsichert, geht raus auf die Straße, um die Nachbarn zu fragen. Die Polizei schickt sie wieder ins Haus.

Im Umkreis von 1000 Metern sollen sich die Anwohner „luftschutzmäßig“ verhalten. Aber wer weiß schon, was das heißt? „Das bedeutet, dass Sie sich während der Entschärfung zwar im Gebäude aufhalten dürfen, aber in Räumen, die dem Fundort abgewandt sind“, erklärt Jana Schmidt. „Bitte halten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern auf“, rät die Polizei vor Ort. Schließlich könnte das Glas splittern, sollte es tatsächlich zu einer Explosion kommen.

Straßensperre errichtet

Inzwischen ist es fünf Minuten vor der Entschärfung und Götz Mackensen ist immer noch mit seinem Hund unterwegs. Im strömenden Regen geht er den Hamfhofsweg entlang. „Mücke muss Gassi“, erklärt er. Mücke ist ein Mischling, der sich offenbar freut, dass an diesem Tag so viel los ist auf der Straße. Die Polizei hat die kleine Menschentraube im Blick und fordert auch diese Borgfelder freundlich auf, in ihre Häuser zurückzugehen, bis die Bombenentschärfung vorbei und die Sicherheit gewährleistet ist.

Weiter hinten in der Feldmark, dort, wo die Straße „Hinter dem Großen Dinge“ schon zu Ende ist, macht das Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes seinen Job. Damit niemand in das Gefahrengebiet hineinfährt, hat die Polizei eine Straßensperre errichtet. „Keiner darf hier in der nächsten Stunde durch“, erklärt die Beamtin am Steuer des Einsatzwagens. Ihre Kollegen sind noch drin im Evakuierungsgebiet und schauen nach, ob sie wirklich keine Person übersehen haben.

Ein Stück weiter, im Lebensmitteldiscounter, ist die Bombe das beherrschende Thema an der Kasse. Die Menschen fragen sich, was sie tun würden, wenn sie betroffen wären. Ernsthaft Sorgen aber machen sie sich offenbar nicht. „Natürlich sprechen die Leute über den Bombenfund, aber sonst läuft alles ganz normal hier“, versichert die stellvertretende Marktleiterin Janina Neumann. Nur eines sei anders, verrät sie: Normalerweise komme die Polizei nicht zum Einkaufen.

Draußen vor der Tür stehen Bauarbeiter aus Köln, die ihre Baustelle in Borgfeld wegen der Bombenentschärfung verlassen mussten. Eine Stunde kann lang sein, wenn es aus allen Eimern schüttet. Da kommt der Unterstand vor dem Eingang des Einkaufsmarktes gerade recht. Die Männer hoffen, dass alles gut geht, und sie bald weiterarbeiten können. Denn der Zeitdruck im Baugewerbe ist groß.

Auch der Postbote wird von den Durchsagen der Polizei überrascht. Auf dem Motorrad kommen ihm die Beamten entgegen. Der Mann muss seine Route umlegen. „Kein Problem, dann mache ich das später“, sagt er und steuert den nächsten Briefkasten an.

Um 14.55 Uhr kommt die Entwarnung von der Polizei: „Bombe erfolgreich entschärft... Keine besonderen Vorkommnisse.“ Für die Anwohner jedoch war es alles andere als ein Routinenachmittag. Sie werden wohl noch lange von der Bombenentschärfung erzählen.