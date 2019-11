Wo geht die Reise für die Gemeinde hin? Auch außerhalb der Parteien denken Menschen engagiert darüber nach. (Klaus Göckeritz)

Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein kleiner Club es schafft, eine ganze Kommune für die Klimadebatte zu begeistern. So geschehen in dieser Woche in Lilienthal. Der kleine Club of Lilienthal, der sich nicht mehr und nicht weniger als den großen Club of Rome zum Vorbild nimmt, fordert mehr Nachhaltigkeit vor Ort. Über alle Parteigrenzen hinweg motiviert der Club Menschen, sich für das Klima zu engagieren. Dabei spart er auch nicht mit Kritik an den Grünen, die die Klimadebatte ihrerseits vorantreiben. Diese Unabhängigkeit von den politischen Akteuren macht den Club of Lilienthal so glaubwürdig.

Wenn ein emeritierter Wirtschaftsprofessor gegen die anhaltende Wachstumspolitik der Gemeinde wettert, für weniger Versiegelung und mehr Bildung eintritt, dann kauft man ihm diese Botschaft ab. Dabei sieht sich Klaus Bönkost vor allem als Moderator einer kommunalen Bewegung, die weder Vereinssatzung noch Parteibuch braucht. Er ärgert sich auch nicht darüber, dass Bürger in Bürgerfragestunden zu kurz kommen. Er organisiert kurzerhand selbst mehr Transparenz, indem er zu einer Podiumsdiskussion einlädt, die alle angeht. Damit trifft er den Nerv der Bevölkerung, die die alten, eingetretenen Pfade leid ist.

Der Lilienthaler Gemeinderat kommt am Club of Lilienthal nicht mehr vorbei. Wenn der Club aufs Podium lädt, können politisch Verantwortliche nur schwerlich absagen. Dort oben angekommen, sehen sich die Vertreter der Parteien dann direkt mit den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger im Saal konfrontiert. Mehr Nähe zwischen Mensch und Politik geht nicht. Lilienthal ist gut beraten, wenn es das Engagement des Club of Lilienthal weiterhin ernst nimmt. Denn die Kommune braucht nicht nur ein Klimakonzept, sondern auch Klimapolitiker, die wahrhaft nachhaltige Politik betreiben.

Die Podiumsdiskussion dieser Woche hat gezeigt, dass sich die Gemeindepolitik von den Menschen vor Ort entfernt hat. Die Volksvertreter im Rathaus sehen sich mit Verwaltungsvorlagen konfrontiert, die das ganze Ausmaß der Schuldenpolitik vergangener Jahre in Form eines Spardiktats zeigen. Nun aber zu glauben, man sei handlungsunfähig, weil kein Geld für gar nichts da sei, wäre der falsche Weg. Statt angesichts der prekären Haushaltslage zu resignieren, sollte der Rat neue, mutige Schritte auf dem noch jungen Pfad der Nachhaltigkeit gehen, um künftigen Generationen ein lebenswertes Lilienthal zu hinterlassen.