Und wo verbringen Sie die Silvesternacht? Wir haben ein paar Tipps für den Jahreswechsel in der Region zusammengestellt. (Ole Spata /dpa)

Neues Jahr, neues Glück! Überall auf der Welt werden in der Silvesternacht schillernd-leuchtende Raketen ein neues Jahrzehnt begrüßen. Während sich die Menschen in den Armen liegen und in den bunt beleuchteten Nachthimmel schauen, werden unzählige Wünsche gen Himmel geschickt. Damit die Nacht zum Jahreswechsel eine ganz besondere wird, gibt es hier ein paar Tipps für Partylöwen, Müßiggänger und auch für diejenigen, die den Silvesterabend lieber verschlafen.

Rauschende Partys

Im Borgfelder Landhaus steigt am Dienstag, 31. Dezember, ab 21 Uhr eine Silvester-Party. Rampenkönig Thorsten Siemer alias DJ Toddy will den Besucherinnen und Besuchern im Ballsaal des Landhauses einheizen. Zur Begrüßung gibt es einen Empfang mit Sekt. Der ist im Eintrittspreis von 16 Euro inbegriffen. Die Küche des Borgfelder Landhauses bleibt an diesem Abend kalt. Karten für die Party hat das Burgerrestaurant Mikes in der Borgfelder Heerstraße 30a/Ecke Daniel-Jacobs-Allee in Bremen vorrätig, es ist telefonisch zu erreichen unter 0421/ 276 011 60. Auch im Sportstudio Viva Fitness an der Hauptstraße in Lilienthal gibt es Karten – solange der Vorrat reicht.

Die Music Hall Worpswede feiert mit der Partyband Freestyle aus Hamburg ins neue Jahrzehnt. Stimmlich „stark besetzt mit einer Frauen- und einer Männerstimme servieren sie uns die besten Hits der letzten Jahrzehnte“, kündigen die Veranstalter die Band an. Einlass ist ab 20 Uhr. Die Bühnenshow beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 32 Euro. Karten für den Abend gibt es bei der Touristeninformation Worpswede, in der Bergstraße 13, sie ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 04792/ 93 58 20 oder direkt bei der Music Hall, Findorffstraße 21, zu erreichen unter 04792/ 95 01 39.

In Grasberg steigt der traditionelle Silvesterball „Theo‘s Singletanz“ im Grasberger Hof in der Speckmannstraße 58 ab 19 Uhr mit einem Buffet – die Karten für Ball plus Buffet sind allerdings schon vergriffen. Wer aber lediglich gemeinsam mit anderen das Tanzbein schwingen möchte, hat dazu noch spontan Gelegenheit. Kurzentschlossene können Restkarten für den Ball, der ab 20 Uhr beginnt, an der Abendkasse ab 19 Uhr ergattern. Der Eintritt kostet hier 22 Euro.

Das Jahr 2019 auf lustige Weise verabschieden will das Theater in der Alten Molkerei Worpswede mit dem Stück “Brandheiß – Gelöscht wird später!”. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr – ist allerdings schon ausverkauft. Im Anschluss an die Vorstellung zaubert das benachbarte Restaurant Pella ein Silvester-Menü ins Foyer. Das Essen wird ab 22 Uhr serviert – auch hierfür gibt es keine Karten mehr. Aber: Die gemeinsame Party der Alten Molkerei, des Restaurants Pella und des Cafés Kandinsky kann noch zu späterer Stunde spontan besucht werden, im vergangenen Jahr ging die Silvesterparty bis weit in den Neujahrsmorgen. Um Mitternacht wird ein Glas Sekt spendiert, das neue Jahr 2020 soll anschließend mit einem großen Feuerwerk begrüßt werden.

Abseits des Trubels

Abseits des knalligen Silvester-Trubels bietet das Künstlerdorf Worpswede alljährlich die Bühne für ein spektakuläres Feuerwerk. Der Weyerberg, ein Relikt aus der Eiszeit, dient um Mitternacht als Aussichtsplattform in den Nachthimmel. Seit Jahrhunderten pilgern die Menschen auf den 54 Meter hohen Sandhügel, um von dort aus das neue Jahr zu begrüßen. Zuvor lohnt sich ein Ausflug in das Museum „Käseglocke“. In dem kleinen denkmalgeschützten Rundhaus an der Lindenallee 13 zeigen Gästeführer von 11 bis 16 Uhr, auf Nachfrage in kleinen Gruppen, Details des 1926 erbauten Häuschens des Schriftstellers Edwin Koenemann.

Silvester verschlafen

Wer am Silvesterabend zu Hause bleiben, das Jahr jedoch auf besondere Weise abschließen möchte, kann sich mit den Grasberger Treckerfrünn treffen. Am 31. Dezember ab 10 Uhr versammeln sie sich an der Schmiede in der Birkenstraße 2 in Grasberg. Der Vorsitzende Frank Schlüter erwartet rund 40 Fahrzeuge, die an einer gut dreistündigen Tour teilnehmen wollen. Interessierte sind willkommen und können mit den Traktoristen fachsimpeln. Modelle von Fendt, McCormick, Güldner, Deutz oder Lanz Bulldog werden zu sehen und zu hören sein. Eine beheizte Kabine hatten die Konstrukteure der inzwischen betagten Landmaschinen früher nicht im Programm. Deshalb gibt es unterwegs einen Zwischenstopp. Gegen 13.30 Uhr wollen die Treckerfrünn zurück sein.

Wer den Silvesterabend verschlafen hat, den lädt Ralf Habben von der Gruppe Bremen-Lilienthal des Kinderhilfswerks Plan International zur Neujahrswanderung durch Fischerhude ein. Der Traditionsspaziergang führt durch den Künstlerort und die Wümmewiesen. Gestartet wird am 1. Januar um 14.30 Uhr an der Fischerhuder Kirche. Nach Anbruch der Dunkelheit geht es vom Otto-Modersohn-Museum mit Laternen zurück ins Dorf. Der kostenlose Rundgang dauert rund drei Stunden.