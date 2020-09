Lilienthal. Rund 2,3 Millionen Euro stehen dem Landkreis Osterholz aus dem Digitalpakt zur Verfügung, um die Ausstattung der Schulen in seiner Trägerschaft mit digitaler Technik in den nächsten vier Jahren zu verbessern. Mehr als ein Jahr nach dem Start des Förderprogramms ist erst ein Bruchteil davon abgerufen worden. 140 000 Euro hat das Land für Projekte an zwei kreiseigenen Schulen bewilligt. 100 000 Euro davon fließen in den Oberstufenneubau am Gymnasium Lilienthal, wo mit dem Geld eine moderne Medienausstattung angeschafft wird. Unabhängig davon sollen auch die vier Lilienthaler Grundschulen vom Digitalpakt profitieren. Konkrete Förderanträge hat die Gemeinde bisher nicht gestellt, heißt es aus dem Rathaus.

Die Situation auf Kreis- und Gemeindeebene passt zu dem aktuellen bundesweiten Bild vom Digitalpakt: Von den fünf Milliarden Euro Fördergeld des Bundes für digitalen Unterricht sind lediglich 15,7 Millionen Euro abgeflossen. Für weitere 242 Millionen Euro sind laut Bundesbildungsministerin Anja Karliczek Projektanträge bewilligt worden. Die CDU-Politikerin ist überzeugt, dass das Förderprogramm bis Ende des Jahres deutlich mehr Fahrt aufnehmen wird. Wegen der Corona-Pandemie und der nötigen Sofortmaßnahmen seien die Planungsprozesse zurückgestellt worden.

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katja Suding, hat angesichts der Zahlen von einer desaströsen Zwischenbilanz gesprochen. Ihr geht es bei der Umsetzung des milliardenschweren Förderprogramms offenbar viel zu langsam voran. Als Grund hat sie bürokratische Hürden ausgemacht, mit denen die Schulen und Schulträger zu kämpfen hätten. Eine solche Kritik ist von den Verantwortlichen vor Ort nicht zu hören. „Das Verfahren ist aus meiner Sicht nicht zu bürokratisch. Ich halte es eher für gewissenhaft, wie das Programm abgearbeitet wird“, sagt Denis Ugurcu, Schulleiter des Gymnasiums Lilienthal. Auch der Landkreis Osterholz als Schulträger hat bisher nicht den Eindruck gehabt, als würden ihm Hürden in den Weg gelegt. Das Antragsverfahren beim Land Niedersachsen für die Fördergelder sei problemlos gewesen, sagt Kreissprecherin Jana Lindemann.

Auch in der Lilienthaler Gemeindeverwaltung teilen die Verantwortlichen die Einschätzung, dass nun alles seinen normalen Gang geht. Schritt für Schritt werde alles gemäß der Richtlinien abgearbeitet, ein gewisser Vorlauf sei nötig, um die Anforderungen an eine finanzielle Förderung erfüllen zu können. Rathaus-Fachbereichsleiter Andreas Cordes verweist darauf, dass der Digitalpakt Schule nicht umsonst so angelegt wurde, dass Anträge bis Mai 2023 gestellt werden können. Daran könne man schon erkennen, dass Bund und auch die Länder keinen Schnellschuss im Sinn hatten, als sie das Förderprogramm auf den Weg brachten.

Der Gemeinde Lilienthal stehen aus dem großen Fördertopf insgesamt 278 000 Euro zur Verfügung, die für die digitale Ausstattung ihrer vier Grundschulen im Ort ausgegeben werden können. Zur nächsten Sitzung des Bildungsausschusses am 17. September will die Verwaltung die Ratspolitiker über die bisherigen Aktivitäten und den Stand der Dinge informieren. Die Gemeinde als Schulträger sei gemeinsam mit den Schulen dabei, Medienkonzepte zu entwickeln. Was konkret an technischen Dingen benötigt wird, steht noch nicht fest. „Es geht nicht nur um Endgeräte wie Computer oder Laptops, die angeschafft werden sollen. Es geht zum Beispiel auch um die Nutzung digitaler Lernplattformen für den Unterricht“, sagt Andreas Cordes.

Dennis Ugurcu (André Fesser)

Auch am Gymnasium Lilienthal kommen den Verantwortlichen nicht gleich Laptops und Tablets in den Sinn, wenn sie an die Umsetzung des Digitalpakts denken. Schulleiter Ugurcu hat mit seinen Kollegen eher die Infrastruktur im Blick, die so ausgelegt sein muss, dass digitaler Unterricht und auch die Organisation des Schulbetriebs überhaupt erst möglich wird. Zu diesen Grundlagen zählt Ugurcu auch, dass es am Gymnasium ein leistungsstarkes WLAN gibt, dass vielfältig genutzt werden kann.

Das Gymnasium Lilienthal hat seine Vorstellungen in einem Anforderungsprofil zusammengestellt, das dem Landkreis vorliegt. Die Kreisverwaltung hat ihrerseits ein Fachplanungsbüro beauftragt, den Ist-Zustand der bestehenden Infrastruktur der Schulgebäude der kreisgetragenen Schulen zu erfassen. Die Ergebnisse sollen die Grundlage für die weiteren Planungen der zukünftigen Ausstattung der Gebäude sein. Parallel arbeiten die Schulen an ihren medienpädagogischen Konzepten für den digitalen Unterricht. Beides bildet die Grundlage für weitere Anträge bei der Digitalpakt-Förderung.

Karina Kögel-Renken (JASPERSEN)

Gesamtschulleiterin Karina Kögel-Renken bestätigt, dass sich der Landkreis als Schulträger mit der IGS über die Interessen bezüglich der Anschaffungen ausgetauscht hat. „Wir sind dabei, unser Medienbildungskonzept fertigzustellen“, berichtet sie. Der Schulträger wiederum müsse einen Medienentwicklungsplan konzipieren. „Das klingt jetzt erst einmal kompliziert, aber wenn man darüber nachdenkt, macht es durchaus Sinn, dass eine gute Verzahnung bei der Planung stattfindet“, sagt sie. An erster Stelle steht auch an der IGS der WLAN-Ausbau. Eine gute Vernetzung der beiden Standorte der IGS in Lilienthal und Grasberg sei nötig. Im Vorgriff auf den Digitalpakt sei das neue Kursstufengebäude für die Oberstufe bereits mit modernen Panels ausgestattet worden.

Zur Sache

Digitalpakt Schule

Über den Digitalpakt Schule erhält Niedersachsen 470 Millionen Euro vom Bund. Hinzu kommt eine Aufstockung durch das Land um rund 52 Millionen Euro. Damit stehen über 522 Millionen Euro für die Verbesserung der IT-Bildungsinfrastruktur an Niedersachsens Schulen bis 2024 zur Verfügung. 90 Prozent der Summe gehen direkt an die Schulen. Zehn Prozent der Summe sind landesweiten und länderübergreifenden Projekten vorbehalten. Den Schulen in Deutschland stehen über den Digitalpakt bis Mai 2024 insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung.