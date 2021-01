Die drei Kandidaten für den Bundesvorsitz der CDU (von links): Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz. (Michael Kappeler /dpa)

Ob Merz, Laschet oder Röttgen: Der Lilienthaler Kristian Tangermann weiß noch nicht, wen er wählen werde, sagt er. Er wolle sich im letzten Augenblick entscheiden, dann, wenn alle Kandidaten ihre Vorstellungsrunden absolviert haben. „Geeignet sind alle drei“, findet er. Tangermann ist nicht nur Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal und Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Osterholz. Er ist auch Delegierter beim nächsten CDU-Bundesparteitag.

Hinfahren muss er nicht, Tangermann kann von seinem Sofa in Seebergen die Veranstaltung auf dem Tablet verfolgen. Wegen der Corona-Pandemie läuft der Parteitag am 15. und 16. Januar erstmals in der Geschichte der CDU komplett digital ab. Am Computer werden Tangermann und die anderen 1000 Delegierten dann auch über den neuen Parteivorsitzenden abstimmen. Damit entscheiden sie über die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer, um deren Posten sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen bewerben. Der neue CDU-Chef soll am Sonnabend, 16. Januar, digital gewählt werden. Anschließend müssen die Delegierten noch einmal per Briefwahl abstimmen.

Briefwahl zur Bestätigung

Auch Kristian Tangermann muss zwei Mal ran, da es noch keine abgesicherten Regeln für eine Online-Wahl des Parteivorsitzes gibt. Erst stimmt er per Knopfdruck für seinen Wunschkandidaten, dann gibt er die Briefwahl-Stimme zur Bestätigung des Siegers ab. Die CDU im Kreis Osterholz hat etwa 630 Mitglieder, ist damit ein eher kleiner Kreisverband und entsendet so nur einen Delegierten. Im Nachbarkreis Rotenburg dürfen vier Personen abstimmen: Svenja Frerichs, Marco Prietz, Eike Holsten und Marco Mohrmann. Nach einer Mitgliederumfrage in ihrem Kreisverband bekamen sie einen klaren Arbeitsauftrag für den Bundesparteitag: Sie werden Friedrich Merz wählen.

Den hält auch der Tarmstedter CDU-Chef Stephan Otten für den besten der drei Kandidaten. Merz sei lange Abgeordneter im Europaparlament und auch im Bundestag gewesen und habe wie kein anderer Bewerber hervorragende Wirtschaftskenntnisse. Für ihn spreche auch das soziale Engagement, betreibe er doch zusammen mit seiner Frau eine Stiftung, die junge Menschen aus sozial schwacher Umgebung unter anderem bei Bildung und Ausbildung unterstütze. Merz besitze die Fähigkeit, Fakten klar, unaufgeregt und deutlich anzusprechen, zu argumentieren und zukunftsfähige Lösungen zu präsentieren.

Dass Merz oft als ein Kandidat „aus vergangenen Zeiten“ dargestellt werde, könne er nicht recht verstehen. Interessanterweise, so Otten, sei gerade die Junge Union einer seiner größten Unterstützer und Befürworter.

Kristian Tangermann, der vor seiner Zeit als Bürgermeister unter anderem im Bundesarbeitsministerium in Berlin tätig war, kennt Merz, Laschet und Röttgen persönlich. „Alle drei können eine Partei führen, haben aber unterschiedliche Profile.“ Für den Posten müssten Bewerber neben Führungsqualitäten auch Empathie mitbringen, um die eigenen Parteimitglieder beteiligen und alle Ebenen der CDU einbinden zu können. „Es ist eine große Aufgabe, sie alle zu Wort kommen zu lassen und einen Prozess zu moderieren, um den größten gemeinsamen Nenner zu finden“, so Tangermann. Auf einen der Kandidaten festlegen will er sich erst auf dem Parteitag. Erfreulich sei, dass der Osterholzer CDU-Kreisverband mit jedem Ergebnis leben könne, habe er aus Gesprächen herausgehört.

Das bestätigt Marcel Habeck, Vorsitzender des Lilienthaler Gemeindeverbands. Er traue sowohl Armin Laschet als auch Norbert Röttgen und Friedrich Merz die Fähigkeit zu, frischen Wind in die CDU zu bringen und für eine Erneuerung zu sorgen. Er selbst habe zwar einen Favoriten, aber die beiden anderen hält er für genauso kompetent. Innerparteilich und nach außen hin Brücken bauen, das sollte nach Einschätzung des Lilienthaler CDU-Landtagsabgeordneten Axel Miesner der neue Parteichef können, „um alle Strömungen und Meinungen einzubinden und eine Partei mehrheitsfähig zu machen.“ Tangermann wünscht sich zudem einen Teamplayer, denn Politik sei ein Mannschaftsspiel.

Für viele Christdemokraten ist der Parteivorsitz die wichtigste parteiinterne Entscheidung der letzten Jahre. Und eine schwere dazu, meint Kai Entelmann, Vorsitzender des Grasberger CDU-Ortsverbands. „Es ist nicht leicht, den richtigen Kandidaten zu finden, denn an jedem dieser drei Männer hatte man etwas zu bemängeln.“

Eine Mitgliederbefragung wie im Nachbarkreis, welcher der drei Bewerber es werden soll, hält Entelmann für „ein sehr transparentes Verfahren, um ein Feedback aus dem Kreisverband zu bekommen.“ Er traue Friedrich Merz am ehesten zu, Deutschland wirtschaftlich weiterzubringen, doch so richtig beliebt sei der Ex-Unionsfraktionschef bei der breiten Bevölkerung nicht. Als Hoffnungsträger sieht er Merz und die beiden anderen schon gar nicht. „Ich hätte mir einen jüngeren Kandidaten gewünscht, der nach vorne schaut, eine Person, mit dem sich auch die jüngeren Menschen identifizieren könnten.“

Drei Männer mit Erfahrung

Röttgen ist 55 Jahre alt, Laschet 59 und Merz 65, tatsächlich sind die Bewerber nicht mehr jung. Kompetenz sei nicht eine Frage des Alters, unterstreicht dagegen der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt. Deutschland stünden coronabedingt noch schwere Zeiten bevor, da sei man dankbar über Politiker, die mit einer gewissen Gelassenheit die Probleme angehen. Er favorisiere Merz als neuen Parteichef, für geeignet halte er aber auch Norbert Röttgen. Den wiederum hält Axel Miesner für den „richtigen Mann, ohne die Qualitäten der beiden anderen starken Persönlichkeiten“ infrage zu stellen.

Laut Miesner muss der CDU-Parteivorsitzende automatisch der designierte Kanzlerkandidat der Union sein. Das sieht Marcel Habeck anders: Die Bereitschaft, eine Partei zu führen, sei wichtig, und nicht, ob der neue Vorsitzende der nächste Kanzler werde. Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus hatte in diesen Tagen erklärt, sich bei der Kanzlerkandidatur der Union nicht auf die Parteichefs von CDU und CSU festlegen zu wollen.

Die Führungsstärke sei ein entscheidendes Argument für Friedrich Merz, meint Heiko Pankoke, Partei- und Fraktionschef der CDU in Worpswede. Er sei für ihn der beste Vorsitzende, um in schwierigen Zeiten die Partei auf Kurs zu halten. Sein Auftreten und seine Stellungnahmen überzeugen Pankoke. Insbesondere die profunden Wirtschaftskenntnisse, aber auch die Durchsetzungsfähigkeit Merz' seien in der Krise gefragt. „Das sehe ich so bei den beiden anderen Kandidaten nicht“, macht der Worpsweder Christdemokrat deutlich.

In das Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich keine Frau eingemischt. Das bedauern sowohl Kristian Tangermann als auch Marcel Habeck und Kai Entelmann, zumal die CDU eine Reihe von Top-Politikerinnen in ihren Reihen habe, die einen tollen Job machten, betonen die Politiker. Für Habeck sei das Geschlecht letztlich aber unwichtig, solange die Person Kompetenz mitbringe.