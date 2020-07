Noch rollt der Verkehr über die alte Flutbrücke. Doch bald schon wird sie abgerissen und durch einen Neubau ersetzt (Archivfoto). (Louis Kellner)

Lilienthal. In einem sechsseitigen Schreiben hat Bürgermeister Kristian Tangermann aufgelistet, was die Gemeindeverwaltung im Hinblick auf die neue Flutbrücke in Borgfeld und die möglichen Auswirkungen auf den Verkehr während der Bauphase unternommen hat. Das Protokoll stellte der Chef der Lilienthaler Gemeindeverwaltung jetzt im Baudienste-Ausschuss vor. Die Darstellung seit März 2016 sollte wohl vor allem eines zeigen: Die Lilienthaler sind am Ball und haben einiges getan, um die Folgen der Großbaustelle in Grenzen zu halten. Vor allem aber haben sie den Informationsaustausch mit den Bremern gepflegt, auch wenn bei einem Interview mit Bremens Bausenatorin Maike Schaefer ein anderer Eindruck entstehen konnte.

Keine zusätzlichen Parkplätze

Das Bremer Amt für Straßen und Verkehr erwartet keine besonderen Verkehrsprobleme, wenn mit dem Abriss der alten Flutbrücke begonnen und dann zwei Jahre lang an der neuen Überquerung nahe der Landesgrenze gebaut wird. Dennoch will die Lilienthaler Seite nicht untätig bleiben. Bürgermeister Kristian Tangermann kündigte an, dass der Truperdeich auf dem kurzen Stück zwischen Hauptstraße und Lilienthaler Allee während der Bauphase als Einbahnstraße ausgewiesen werden soll, um den möglichen Schleichverkehr zu verhindern. Nicht gefruchtet haben die Bemühungen des Rathauses, zusätzliche Parkplätze für Pendler im Ort zu schaffen, die ja verstärkt in Busse und Bahnen umsteigen sollen, um die Straßen in der Bauzeit zu entlasten. Der Landkreis hat es laut Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider abgelehnt, auf der Wiese bei Kutscher Behrens an der Ecke Falkenberger Landstraße/Lilienthaler Allee in Richtung Jan-Reiners-Weg provisorisch weitere Parkplätze einzurichten. Das Gebiet ist als Vorranggebiet für Erholung im Regionalen Raumordnungsprogramm gekennzeichnet, eine Baugenehmigung würde der Landkreis deswegen verweigern.

Zerschlagen haben sich auch die Hoffnungen, dass die Verbrauchermärkte entlang der Strecke einen Teil ihrer Stellplätze für Pendler zur Verfügung stellen könnten. Lidl, Aldi und auch Edeka am Falkenberger Kreuz haben dieses Ansinnen mit dem Hinweis zurückgewiesen, die Parkplätze für die Kundschaft zu benötigen. Auch beim Edeka-Center an der Falkenberger Landstraße ist nichts zu machen, weil dort ein neuer Markt errichtet wird und deshalb schon jetzt Parkplätze weggefallen sind.

Die Gemeindeverwaltung will auch Butendiek in den Blick nehmen: So soll noch vor Beginn der Baustelle eine Fahrzeug-Zählung im Bereich der Borgfelder Landstraße/Ecke Großer Moordamm vorgenommen werden. Der Zählkasten soll noch einmal aufgestellt werden, wenn die Baustelle da ist, um dann einschätzen zu können, wie sich der Verkehr entwickelt hat.

Die Nebenstraßen Butendieks wie die Amtmann-Schroeter-Straße sollen zudem während der Bauzeit zu reinen Anliegerstraßen erklärt werden. Sache der Polizei wird es sein, diese Vorgabe zu kontrollieren. Der Ruf nach einer höheren Taktung der Straßenbahnen wird wohl verhallen, weil der Bremer Straßenbahn AG die dafür nötigen Fahrzeuge fehlen. Laut Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider würde eine höhere Taktung auch bedeuten, dass die Ampel für den Autoverkehr auf der Flutbrücke häufiger auf Rot stehen würde, weil die Straßenbahnen Vorrang haben. Dadurch würde der Verkehrsfluss zusätzlich gehemmt.

Querdenker Ingo Wendelken, der zusammen mit CDU und FDP die „Taskforce Flutbrücke“ auf Lilienthaler Seite gegründet hat, ist vor allem mit den Bremer Bemühungen nicht zufrieden, die Folgen des Flutbrückenbaus zu minimieren. Den Lilienthalern seien die Hände gebunden. Wendelken forderte für die Baustellenphase eine gute Kommunikationsarbeit der Behörden: Die Bürger müssten auf dem Laufenden gehalten werden, damit sie sich auf Veränderungen im Straßenverkehr rechtzeitig einstellen könnten.