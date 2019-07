Unter anderem rockten die Metaller von Stallion beim Burning im vergangenen Jahr. Diesmal heißt der Headliner Enforcer aus Schweden. Außerdem spielen die Grave Digger-Ableger Rebellion, die ebenfalls aus Schweden stammenden RAM sowie Nailed To Obscurity. (Christian Kosak)

Phonstarke Dezibelorkane auf dem Gelände, fliegende Haarmähnen auf und vor der Bühne, spektakuläre Feuershows, ein niedliches Maskottchen namens Q-we und friedliche Stimmung trotz oder gerade wegen klanggewordener Aggressivität: Dies sind die Markenzeichen des Burning Q-Festivals, das dieses Jahr am 26. und 27. Juli zum neunten Mal in Freißenbüttel über die Bühne geht.

Die Anzahl der aufspielenden Bands hat sich in den neun Festivaljahren geradezu verdoppelt. Fand das erste „Burning Q“-Festival im Jahr 2010 noch mit zehn überwiegend regionalen Acts statt, sind es in diesem Jahr insgesamt 19 zum Teil internationale Formationen, die auf dem Gelände der Arminia Freißenbüttel für Trommelfellmassage und Nackenmuskulaturbelastung bei den Festivalbesuchern sorgen wollen. Besonders freuen sich die Organisatoren über die geglückte Verpflichtung der schwedischen Melodic-Metaller Enforcer als Headliner: „Die gehen derzeit richtig durch die Decke, und wir sind froh, sie noch zu uns möglichen Konditionen bekommen zu haben – im nächsten Jahr könnten wir sie uns wohl schon nicht mehr leisten“, verrät Nina Winter, in diesem Jahr die Hauptorganisatorin, weil der Trägervereinsvorsitzende Mario Winter aus privaten Gründen eine Festival-Auszeit nimmt.

Mit dem Grave Digger-Ableger Rebellion, den ebenfalls aus Schweden stammenden Schwermetalltraditionalisten RAM sowie den norddeutschen Düstermetallern Nailed To Obscurity konnten die Organisatoren zudem weitere internationale Genreprominenz und aussichtsreiche Hoffnungsträger verpflichten. „Dabei kommt uns natürlich die in den Vorjahren intensivierte Zusammenarbeit mit der in Aurich ansässigen Konzertagentur Luca Concerts zugute, die uns mit heißen Tipps und Kontakten versorgt“, erklärt Nina Winter. Carsten Schorn, Mitarbeiter der Konzertagentur und Bassist von Nailed To Obscurity, zählt zudem seit drei Jahren zu den etwa 80 Mitgliedern des ausrichtenden Q-Trägervereins.

Knüppelhart bis melodisch

Trotz der größeren Anzahl szenebekannter Namen versteht sich das Burning Q nach wie vor primär als Forum für die schwermetallische Musikkultur des regionalen Umlands, die in diesem Jahr unter anderem durch Fear Connection, deren Mitglieder sich zuvor ihre Sporen in Bands wie Lunar Eclipse und Blind Bullets verdienten, und Emnithi, dem neuen Projekt des Ex-Dystopolis-Gitarristen Alexander Häbell, den Bremer Death Metallern von Soul Grinder sowie der Nordenhamer Hardcoreformation Not My Art repräsentiert wird.

Die ostfriesischen Black Metallern Friisk, die Death Metaller Apallic aus Emden, ihre Kölner Genrekollegen Ayahuasca, die niederländischen Thrasher Distillator, die Lübecker Todesmetaller Serpentic und Mortal's Path aus dem Ruhrgebiet sorgen für knüppelharte Klänge von hart bis härter, während die Lübecker Heavyrocker Tyler Leads, die Hannoveraner Rock'n'Roller Volter und die Hamburger Powermetaller Terra Atlantica die melodischere Seite des Heavy Metal servieren. Am Sonnabend sorgt wie gewohnt die spektakuläre Feuershow der Gruppe Freies Feuer für den offiziellen Schlusspunkt des Festivals, bevor im Anschluss die Bremer Coverveteranen Scenery zu einem Aftershow-Nachschlag mit zahlreichen Genreklassikern einladen.

„Natürlich liegen uns vor allem Newcomer am Herzen, man braucht als Veranstalter aber auch zugkräftige Headliner, um ein Publikum zu generieren, das auch dem Neuen Beachtung schenkt“, erklärt Steffi Müller, die gemeinsam mit Nina Winter die organisatorische Doppelspitze bildet. Apropos Publikum: Das könnte in diesem Jahr größer ausfallen als von vorherigen Veranstaltungen gewohnt. „Die Early-Cow-Bundles, die neben Eintrittskarte und Campingticket auch ein Shirt beinhalteten, sind bereits ausverkauft, und auch ansonsten läuft der Vorverkauf noch besser als in den Jahren zuvor“, freut sich Müller. Platz genug ist vorhanden: Die Maximalkapazität für 999 Personen auf dem großzügigen Open Air-Konzertgelände inklusive der bewährten Zweitbühne im Festzelt wurde bislang noch nicht ausgelastet; auch die angrenzenden Campingmöglichkeiten bieten hinreichend Raum für auswärtige Schwermetallgourmets. Der Campingplatz wird am Freitag, 26. Juli, ab 16 Uhr geöffnet, um 18 Uhr beginnt das Spektakel im Zelt. Am Sonnabend öffnet das Open Air-Gelände um 15 Uhr, der Campground bleibt bis Sonntag um 15 Uhr geöffnet.

Friedliche Atmosphäre

Für kulinarische Genüsse sowie ein buntes Beiprogramm sorgen unter anderem das Mittelalter-Zeltlager von Liberi Effera sowie diverse Händler. Über mangelnde Unterstützung lokaler Sponsoren und Helfer kann sich der Trägerverein übrigens nicht beklagen: Vor Ort erhält er zusätzliche Unterstützung durch dutzende externe Helfer. Und das, obwohl längst nicht alle Metal-Anhänger sind. „Von einem weiß ich sogar, dass er extra auf den Besuch eines Helene-Fischer-Konzertes verzichtet, um bei uns mitmachen zu können“, sagt Nina Winter lachend.

Auch aus der lokalen Wirtschaft kommt Hilfe, wobei die wahrscheinlich originellste Variante der Festivalunterstützung aktuell in den Filialen der Bäckerei Behrens zu finden ist: Die bieten ein spezielles rundes Roggenbrot, das „Rogg'n'Rohl“, an. Ein Teil des Erlöses fließt in künftige Festivals – schließlich feiert das „Q“ im kommenden Jahr sein zehnjähriges Bestehen und will alte und neue Fans zu diesem Anlass mit noch mehr spektakulärerer Extravaganz verwöhnen. „Deshalb sind wir immer auf der Suche nach Sponsoren“, erklärt Müller.

Eintrittskarten und Campingtickets sind im Vorverkauf im Vereinsheim Freißenbüttel, im Bremer Plattenladen Hot Shot Records, bei der WÜMME-ZEITUNG, Hauptstraße 87 in Lilienthal, telefonishc unter 04298/ 27 04 65 10 oder online unter www.weser-kurier.de/tickets erhältlich. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, und Eltern müssen sich wenig Sorgen machen: „Wir haben zwar jedes Jahr Security, die musste jedoch noch nie eingreifen. Die schlimmste Verletzung der bisherigen Festivalgeschichte erlitt eines unserer Crewmitglieder, das sich beim Brötchenschmieren im Vereinsheim in den Finger geschnitten hat“, bestätigt Winter die friedliche Atmosphäre.