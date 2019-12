Das Kreiskrankenhaus Osterholz bleibt dank hoher Belegung in der Gewinnzone. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Finanziell herrscht eitel Sonnenschein bei den drei Eigenbetrieben des Landkreises Osterholz: Die Bildungsstätte Bredbeck erwartet im kommenden Haushaltsjahr erneut eine schwarze Null, ist aber bereits gewappnet für die geplante Sanierung von Haus 3. Die Kreisabfallwirtschaft kalkuliert zwar mit einem Defizit von rund 130 000 Euro, hält aber die Müllgebühren für den Bürger konstant und treibt zugleich den Bau einer Bioabfallvergärungsanlage in Heilshorn voran. Und das Kreiskrankenhaus rechnet für 2020 mit gut 516 000 Euro Überschuss, der in die Rücklage der Klinik gesteckt werden soll.

Der Kreistag beschloss neben dem Kreishaushalt jetzt auch die Etats der drei Landkreis-Töchter – dies jeweils einstimmig, bis auf den Bredbeck-Haushalt, der von der AfD-Fraktion ohne weitere Begründung abgelehnt wurde. Für die SPD-Fraktion erklärte deren Vorsitzender Björn Herrmann, er halte die Sanierung und Erweiterung des Bredbeck-Hauses 3 für wichtig. „Wir sind froh, dass nach der Notbremse die Modernisierung auf ein gutes Gleis gebracht wurde.“

Intensivstation kommt

Nachdem die zeitraubende Planung zunächst zum Ablauf von Zuschussfristen und zu einer massiven Kostensteigerung geführt hatte, sei der vorläufige Projektstopp folgerichtig gewesen, urteilte Herrmann. Nun sei die Heimvolkshochschule aber in der Lage zu reagieren, sobald sich Fördertöpfe auftun: In den Bredbeck-Büchern steht für das kommende Jahr eine Verpflichtungsermächtigung von 400 000 Euro; damit kann das Bauvorhaben je nach Zuschusslage 2020 oder 2021 realisiert werden.

Konkreter sind bereits die Pläne des Kreiskrankenhauses zum Neubau einer Intensivstation, der im kommenden Jahr ansteht (wir berichteten). Die Klinik benötigt dazu rund drei Millionen Euro an Eigenmitteln. Mit dem zugesagten Landeszuschuss von 7,5 Millionen Euro sowie einer gut gefüllten Rücklage soll das Projekt realisiert werden: Nachdem allein im vergangenen Jahr 675 100 Euro erwirtschaftet wurden, rechnet die Krankenhausleitung für dieses Jahr mit beinahe 524 000 Euro Überschuss.

Lob fürs Klinik-Personal

Kai Entelmann (CDU), Vorsitzender des zuständigen Kreistagsausschusses, zollte den Beschäftigten des Kreiskrankenhauses überschwängliches Lob. „Wir müssen das würdigen, wo doch viele andere Kliniken wirtschaftlich krank sind“, sagte er. Mit dem Wirtschaftsplan 2020 würden in der bestens ausgelasteten Klinik insgesamt 15 verschiedene Stellen neu geschaffen, hob Entelmann hervor; darunter befinden sich elf zusätzliche Pflegefachkräfte, mit deren Einstellung schon in diesem Jahr begonnen wurde. Der Bund fördert die Beschäftigung dieser zusätzlichen Pflegerinnen und Pfleger mit einem sogenannten Sofortprogramm.

Die Personaldecke ist dabei für Beschäftigte wie Patienten gleichermaßen wichtig. Die in diesem Jahr eingeführte Untergrenzenverordnung wird im kommenden Jahr erweitert: Galt sie bisher nur für Intensivstationen, Geriatrie, Unfallchirurgie und Kardiologie, so kommen nun Mindestanforderungen auch für Herzchirurgie, Neurologie, Schlaganfall-Einheiten sowie Neurologische Früh­reha­bilitation hinzu; 2021 sollen weitere Verschärfungen folgen. Zwar ist das Osterholzer Kreiskrankenhaus nicht in allen genannten Bereichen tätig. Vorsorglich weist die Kreisverwaltung die Abgeordneten aber darauf hin, dass das Fehlen von Fachkräften seit April 2019, von einigen Ausnahmen abgesehen, auch finanziell sanktioniert werde.

Noch vor dem rund 39 Millionen Euro schweren Klinik-Etat hatte der Kreistag auch den Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft gebilligt, der Aufwendungen von fast 8,5 Millionen Euro vorsieht. Läuft alles nach Plan, können am Ende trotz des Jahresfehlbetrags wieder 150 000 Euro in die Rücklage gesteckt werden – bei steigenden Material – und Personalkosten. Vor allem für die Entsorgung des eingesammelten Bioabfalls steigt der Aufwand. Eine Kreditaufnahme für die geplante kreisübergreifende Bioabfallvergärungsanlage ist unterdessen ab 2021 vorgesehen; bis dahin wird mit dem Kreis Verden sowie dem Kreis und der Stadt Cuxhaven weiter an Betriebsform und Bauplanung der Heilshorner Anlage gefeilt.

Bei den Müllgebühren bildet das Jahr 2020 die Mitte des jeweils dreijährigen Kalkulationszeitraums. Bislang gibt es zweckgebundene Rückstellungen von rund einer halben Million Euro, die den Preisanstieg abfedern und im Falle einer Überdeckung den Gebührenzahlern ab 2022 erstattet werden. Kalkulationsgrundlage bei der Hausmüllabfuhr sind 47 700 Haushalte mit 112 000 Personen.

Einstimmig beschlossen wurde anschließend auch die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts bis 2024. Demnach bleibt es im Kreisgebiet bei einer vergleichsweise günstigen Biotonne sowie beim Bonus-Malus-System für den Restabfall, der seit diesem Jahr von einer Entsorgungstochter der Bremer SWB abgenommen wird. Die Regelungen etwa auch bei den Leerungszahlen setzten erfolgreich Anreize für Abfalltrennung und -vermeidung, argumentierte die Verwaltung.

Generell werden im Kreisgebiet relativ niedrige Restabfallmengen abgefahren; leicht überdurchschnittlich sind die Verpackungsmengen, überdurchschnittlich viel werde Altpapier und – trotz eines Rückgangs – Sperrmüll gesammelt. Ausführendes Organ bleibt mindestens noch bis 2024 die Abfall Service Osterholz GmbH, an der die Kreisabfallwirtschaft mit 51 Prozent beteiligt ist und die Firma Nehlsen mit 49 Prozent.