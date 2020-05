Das Sommerblütenfest im Jahr 2019. In diesem Jahr fällt die Veranstaltung aus. (Christian Kosak)

Grasberg. Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmer sind im Zuge der Corona-Krise bis 31. August verboten. Das Grasberger Sommerblütenfest sei demnach rein gesetzlich gar nicht möglich, so Michael Frerks. Trotzdem sagt der Vorsitzende des Grasberger Unternehmer-Treffs (G.U.T.) die Veranstaltung noch einmal offiziell ab. Alljährlich wird am dritten Sonntag im Juni in der Speckmannstraße zwischen Rathaus und Gemeindehaus der Kirche gefeiert. Schausteller, Vereine, Hobbykünstler, Kunsthandwerker und Grasberger Gewerbetreibende präsentieren sich an Ständen oder mit bunten Programmen. Die Planung 2020 ist beendet. Alles abgesagt.

Dabei sollte diesmal noch größer gefeiert werden. „Im Schulterschluss mit der Gemeinde“ und gemeinsam mit dem Findorff-Heimtaverein habe der G.U.T. den 300. Geburtstag des Moorkolonisators Jürgen Christian Findorff in das Sommerblütenfest einbeziehen wollen. Schließlich habe dessen Wirken für Grasberg eine große Bedeutung, und der Vorsitzende des Findorff-Heimatvereins, Gunnar Meierdierks, ist zugleich Mitglied im G.U.T.-Vorstand. Vielleicht hätte der Findorffhof auch in das Fest einbezogen werden können, so Frerks. Doch nach der ersten Findungsphase im Februar habe Corona Fahrt aufgenommen. Frerks bedauert bei der Absage: „Das wäre eine schöne Symbiose gewesen.“

Das Fest möglicherweise in den Herbst zu verschieben, ist für Ferks keine Alternative. Erstens wisse keiner, wie es weiter gehe, zweitens sei ab Oktober mit schlechtem Wetter zu rechnen. Die zweite Großveranstaltung des G.U.T. ist der Grasberger Weihnachtsmarkt. „Uns wird Angst und Bange, dass wir den Weihnachtsmarkt überhaupt noch in Gang bekommen“, sagt Frerks. Und selbst wenn dieser erlaubt sei, sorge er sich, wie viele Schausteller die Corona-Zeit überleben.

Der G.U.T. blickt nunmehr auf das Grasberger Sommerblütenfest im kommenden Jahr. Dann möchte Frerks das erreichen, was die Organisatoren für dieses Jahr schon geplant hatten: „Wir wollen Grasberger Gewerbetreibende, die auch G.U.T.-Mitglied sind, motivieren, mit einem Stand teilzunehmen.“ Denn, so Michael Frerks: „Wir sind ja eine Werbegemeinschaft.“ Nach der Corona-Krise könne solch ein Stand auch helfen, den Umsatz wieder anzukurbeln.