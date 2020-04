Noch ist offen, ob das Sommerfest in Borgfeld, hier ein Archivbild, in diesem Jahr stattfinden kann. (Christian Kosak)

Knapp gerettet und mit viel Herzblut neu aufgelegt, sehen sich die Organisatoren des Borgfelder Sommerfests mit der nächsten Krise konfrontiert. Diesmal ist es ein grassierendes Virus, das die Sause in Gefahr bringt. Noch steht nicht fest, ob das zehnte Sommerfest am 13. und 14. Juni in der Dorfmitte stattfindet. „Wir planen mit angezogener Handbremse“, sagt Frank Harreß, der im Organisationsteam für Musik, Bühne und Technik zuständig ist.

Viele Monate schon tüfteln in Borgfeld Ehrenamtliche, Gewerbetreibende und andere Engagierte am Musikprogramm, sie koordinieren die Beteiligung von Verbänden, Vereinen und Geschäftsleuten und überlegen, wie sie am wirksamsten für das Fest werben. Vor einigen Wochen hatte Gabriela Piontkowski Helfer gesucht, die Tombola-Lose verkaufen oder Flyer und Plakate verteilen.

Doch die Corona-Krise stellt alle Arbeit in Frage. Piontkowski ist hin- und hergerissen zwischen Nach-vorn-sehen-Wollen und ausfallen lassen. „Im Moment halten wir uns mit dem Organisieren ein bisschen zurück“, sagt sie. Um die 50 Gewerbetreibende haben sich bei ihr angemeldet. Damit sei das Fest ausgebucht. „Wir haben die Zusage für eine Riesenrutsche, Bungeejumping, ein Ballvergnügen im Wasserbecken, die Hüpfburg“, sagt Piontkowski, „die Essen- und Getränkeanbieter haben zugesagt.“ Das Orga-Team habe begonnen, Preise für die Tombola zu sammeln und Spenden, um die Musiker zu bezahlen. „Wir stehen in den Startlöchern.“

Nun müsse man abwarten, ob die Maßnahmen der Bundesregierung eine schnelle Ausbreitung des Virus verhindern. „Wir haben uns im Festausschuss darauf verständigt, die Situation Mitte April zu beurteilen und dann zu entscheiden“, so Piontkowski. Bis Mitte April könne der Festausschuss seine Optionen auf Schausteller- und Dienstleistungen halten. Dann müsse eine Entscheidung gefällt werden. Sorgen bereitet Piontkowski vor allem die Situation der Schausteller, deren Existenz von Aufträgen wie beim Sommerfest abhänge: „Gerade, weil die Wirtschaft überall leidet und es wenige Auftraggeber gibt.“ Möglich auch, dass dem Festausschuss die Entscheidung abgenommen wird: „Wenn Feste im Sommer weiterhin verboten sind, können wir sowieso nichts machen“, so die Borgfelderin. Für die Dorfgemeinschaft wäre das schade.

Noch keine Verträge geschlossen

In der Schublade von Frank Harreß warten indes die Angebote für Bands und Bühnenverleiher. „Wir haben zum Glück noch keine Verträge geschlossen mit den Musikern, Schaustellern, Vereinen und Lebensmittelhändlern“, sagt er. Sollte das Fest nicht stattfinden, würden die ehrenamtlichen Organisatoren ihre Bücher ohne Verluste schließen. Größter Posten sei die Ausleihe der Bühne mit ein paar Tausend Euro. Eine genaue Zahl möchte Harreß nicht nennen, auch nicht für die Höhe der Gesamtkosten. Das Fest alternativ weiter in den Sommer hinein zu verschieben, halten er und Gabriela Piontkowski für nicht sinnvoll: „Für August ist in Borgfeld das Schützenfest geplant.“ Harreß: „Wenn dann plötzlich parallel sechs oder sieben Feste in Bremen stattfinden, nehmen wir uns gegenseitig die Gäste weg, und wir müssten wieder einen Sonntag finden, an dem die Geschäfte öffnen dürfen.“ Sollte sich die Lage nicht bessern, sei die einzige Option, das Sommerfest in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Schausteller Matthias Gohlke geht derzeit nicht davon aus, dass das Borgfelder Sommerfest 2020 eine Chance hat: „Ich glaube nicht, dass das Virus in drei Monaten vergessen ist.“ Er würde im Juni gern einen Spaßpool mit durchsichtigen Riesenrollen in Borgfeld aufstellen, Bungeejumping anbieten, eine Hüpfburg und eine Riesenrutsche. „Auch wenn die Behörden das Fest freigeben: Die Eltern hätten Angst und würden ihre Kinder nicht auf und in den Geräten spielen lassen“, glaubt Gohlke. Die Lage sieht er dennoch gelassen: „Eine kurzfristige Absage wäre selbstverständlich okay, Gesundheit geht vor.“ Allerdings muss Gohlke, der bei einem Verlag angestellt ist, eigenen Worten zufolge von den Einnahmen aus seinem Schaustellergeschäft auch nicht seine Brötchen bezahlen.

Frank Harreß verhält sich jetzt, als würde das Borgfelder Sommerfest stattfinden: „Wenn es so kommt, dann sind wir gut vorbereitet“, sagt er. Eine Frage, die sich unterdessen geklärt hat, ist die nach einem Public Viewing anlässlich der Fußball-Europameisterschaft, die zeitlich zum Sommerfest stattfinden sollte. Die Uefa hat das Fußball-Turnier bekanntlich wegen der Corona-Krise auf Sommer 2021 verschoben.

2019 hatten Hunderte Gäste dem Borgfelder Sommerfest 2019 zum Erfolg verholfen. Ein Wochenende lang wurde die Borgfelder Heerstraße zur Flanier- und Flohmarktmeile. Für das Fest verantwortlich zeichnet der Borgfelder Bürgerverein. Nach dem Tod des federführenden Ortsamtsleiters Gernot Neumann-Mahlkau hatten die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Gabriela Piontkowsi und viele Ehrenamtliche das Fest gerettet. Sie sagt: „Es wird nach der Corona-Krise weitergehen.“ Die Menschen hätten ein Bedürfnis zusammenzukommen.

Weitere Informationen

Borgfelder Sommerfest