Bilder wie diese wird es in absehbarer Zukunft nicht geben: Das Sommerfest in Borgfeld fällt auch in diesem Jahr aus. (Gabriela Piontkowski)

Das Borgfelder Sommerfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilt Gabriela Piontkowski vom Organisationsteam des Bürgervereins mit. Stattdessen soll es voraussichtlich am 2. oder 3. Oktober ein kleineres Weinfest geben, um das Ortszentrum zu beleben. „Das Sommerfest war für den 5. und 6. Juni geplant“, so Piontkowski. Der Organisationsausschuss sei bei seinem jüngsten Treffen aber zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Termin unter den derzeitigen Bedingungen zu früh angesetzt sei. „Wir müssten alles umschmeißen, deshalb haben wir diesen Termin aufgegeben.“

Genaue Pläne für das Weinfest gebe es noch nicht, es solle aber auch Bier ausgeschenkt werden. „Wir stellen uns etwas Schickes mit Zelt vor“, verriet Piontkowski am Dienstag im Beirat. Das Zelt könnte auf dem Platz an der Dorflinde aufgebaut werden, andere könnten hinzukommen. „Es ist alles noch nicht zu Ende geplant“, so Piontkowski, dafür seien weitere Gespräche im Organisationsausschuss nötig. Das nächste Treffen sei für den 6. April ab 18 Uhr als Videokonferenz geplant.

In der jüngsten Beiratssitzung warb Piontkowski auch um die Unterstützung der Geschäftsleute. „Der 3. Oktober ist wegen des Feiertags zwar kein verkaufsoffener Sonntag, aber die Ladeninhaber könnten Stände vor ihren Geschäften aufbauen und ruhige Musik organisieren.“ In eine Party solle das Ganze mit Blick auf die Infektionsrisiken nicht ausarten. Um möglichst sicher zu planen, habe sich der Bürgerverein beim Schaustellerverband über das Hygienekonzept für den Freimarkt und Handlungsleitlinien für die Schausteller informiert. Da das Umsetzen von Hygienemaßnahmen und nötige Abstandskontrollen die Kosten für den Bürgerverein in die Höhe treiben, „wollen wir gemeinsam mit den Geschäftsleuten zeitnah einen Zuschuss bei der Stadt beantragen“, so Piontkowski.