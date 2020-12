Die Wümme bei Borgfeld am Morgen. (Jörn Broeksmid)

Das sind die schönen Seiten des Lebens: Auf seiner morgendlichen Laufrunde hat der Borgfelder Jörn Broeksmid die Kamera gezückt und von der Wümmebrücke aus einen inspirierenden Sonnenaufgang fotografiert. Durch die hingetupften Wölkchen lugt fröhliches Himmelblau, die große helle Sonne verspricht einen schönen Morgen. Als wäre das nicht genug fürs Auge, verdoppelt die Wasseroberfläche der Wümme das idyllische Bild. „Diese schönen Augenblicke muss man auch mal genießen – und nicht nur das Grau sehen“, kommentiert Broeksmid seinen Schnappschuss. Ein wichtiger Tipp in Zeiten, die viele als sehr aufreibend, verunsichernd und kräftezehrend empfinden. Ein Spaziergang an der Wümme, das ist in jedem Fall und bei allen Wetterlagen Seelenpflege – Experten zufolge eine wichtige Voraussetzung, um in schwierigen Situationen durchzuhalten.