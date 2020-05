Ein Sumpfbiber frisst am Rande eines Tümpels. Die Tiere, die auch Nutria genannt werden, gelten vielerorts als Plage. (Dorothee Barth)

Das berichtet der Jäger Henri Blanken aus Hepstedt. Grundlage sei ein Projekt des Landkreises Rotenburg zum Schutz der Fauna und Flora vor der weiteren Verbreitung des Nagers, für das der Kreistag finanzielle Mittel bereitgestellt habe. Der Sumpfbiber sei eine Gefahr für alle Fließgewässer und verdränge teilweise die heimischen Tierarten. Auch weitere Tierarten, die in den vergangenen Jahren eingewandert sind, richteten große Schäden in der Tierwelt an, da sie kaum Feinde fürchten müssen.

Der Nutria vermehre sich explosionsartig an den Fließgewässern der Region und gefährde die Sicherheit von Deichen und Uferböschungen. Ihre unterirdischen Bauten könnten aufgrund der Größe zur Gefahr für Mensch und Tier werden, bisher heimische Tierarten würden von ihm verdrängt. Eine gezielte Bejagung mit der Lebendfalle solle die weitere Ausbreitung verhindern. Neben dem Nutria sollen auch der Waschbär, der Marderhund und die Brandgans bejagt werden.