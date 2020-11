Im Rathaus Worpswede bleiben am Dienstagabend die Lichter aus: Der Sozialausschuss trifft sich in Hüttenbusch. (Fabian Wilking)

Worpswede. Nach dem Rat tagt nun auch der Worpsweder Ausschuss für Jugend, Soziales, Senioren und Sport nicht im Rathaus, sondern im geräumigeren Saal des Schützenhofs Hüttenbusch am Mühlendamm 3. Am Dienstag, 24. November, soll es dort ab 19 Uhr unter anderem um die Kindertagesstättenplanung gehen. Es stehen ein Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kindergartens des SOS-Kinderdorfes „Dat Butjerhus“ und die Schaffung einer zusätzlichen Integrationsgruppe auf der Tagesordnung. Die Sitzung ist öffentlich, es gibt eine Fragestunde für Bürger.

Normalerweise hätte dieser Ausschuss in der Ratsdiele im Rathaus stattgefunden, der Schützenhof bietet nun Platz für mehr Menschen und die Einhaltung der coronabedingten Abstandsregeln. Wie berichtet, hatten sich zuletzt Bürgerinnen und Bürger beschwert, weil sie vor der Sitzung des Planungsausschusses am Montag im Rathaus abgewiesen wurden, da die zehn verfügbaren Besucherplätze bereits vergeben waren. In einer Stellungnahme bedauerte Bürgermeister Stefan Schwenke die Umstände, bat aber auch um Verständnis dafür, dass derzeit versucht werden müsse, neue Infektionsherde zu vermeiden. Sofern absehbar sei, dass ein besonderes Bürgerinteresse besteht, werde die Verlegung der Sitzung an einen größeren Sitzungsort angestrebt. Ein solches Interesse sei im Falle des Planungsausschusses aber nicht vorhersehbar gewesen. Als letzte Möglichkeit wäre Schwenke zufolge die Absage einer Sitzung notwendig, was er aber für die Gemeinde soweit wie möglich vermeiden wolle.