Dieses Weg-Stück soll verlegt werden. Der benachbarte Edeka-Markt braucht mehr Platz. (André Fesser)

Man muss nicht so tun, als bedeuteten vier zusätzliche Kurven nun das Ende des Radverkehrs in Lilienthal. Aber das Signal, das der Gemeinderat mit seiner Zustimmung zur Verlegung des Jan-Reiners-Wegs zum Zwecke eines Supermarktneubaus aussendet, stimmt schon nachdenklich. Dass es sich bei dem Weg um den Überrest einer historischen Trasse handelt, auf der vor Jahrzehnten noch Züge zwischen Bremen und Tarmstedt pendelten, und die somit zum kulturellen Erbe der Region zählt, ist nur die eine Seite. Noch wichtiger ist, dass der Mobilitätswende mit dieser Entscheidung Steine in den Weg gelegt werden. Während man sich anderswo noch überlegt, wie man den Radverkehr begünstigen kann, ist mit dem Jan-Reiners-Weg in Lilienthal zumindest streckenweise eine Premiumroute vorhanden, die dazu einlädt, öfter mal auf das Auto zu verzichten, um auf zwei Rädern unterwegs zu sein.

Allerdings ist die Debatte darüber längst geführt und das Interesse der Ratsmehrheit, an der einigermaßen zentral im Ort gelegenen Stelle ein Nahversorgungszentrum zu erhalten, lange hinterlegt. Insofern ist es verwunderlich, dass die Diskussion nun ausgerechnet zu einem Zeitpunkt neu aufflammte, an dem im Rat die finale Abstimmung anstand. Das Für und Wider des Neubaus an dieser Stelle und auch die Frage, ob es sinnvoll ist, den Jan-Reiners-Weg zu überbauen, konnte man mehrere Jahre lang diskutieren. Das Thema wurde in den zuständigen Ausschüssen besprochen und auch in der Zeitung thematisiert. Viel Widerspruch war außerhalb der politischen Gremien nicht zu vernehmen. Sollte sich also jemand darüber empört haben, dann allenfalls im eigenen Fahrradkeller.

Im Sinne einer effizienten Verwaltungsarbeit und der Modernisierung der Gemeinde müssen irgendwann mal Beschlüsse her. Das gilt für die Sanierung von Schulen oder deren Neubau genauso wie für die Errichtung eines Supermarkts auf einem Fahrradweg. In diesem Fall war die Zeit für eine Entscheidung reif. Auch wenn sie manchem weh tut.