Worpswede. Die nächste musikalische Andacht in der Worpsweder Zionskirche steht im Zeichen der Blockflöte. Die Spanierin Olga Rodon Mas ist am Sonntag, 10. Januar, ab 17.30 Uhr zu Gast. Sie wird begleitet von der Worpsweder Organistin Lea Suter an der Ahrendorgel und am Cembalo, die Andacht hält Lektor Detlef Schobeß. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Plätze sind aber begrenzt.

Zu Beginn der Andacht stehen Stücke des spanischen Komponisten Ortiz auf dem Programm, die Mas' Herkunft und auch ihr Temperament durchklingen lassen sollen. Anschließend ziehen mit dem Psalm „In te domine speravi“ dunklere und zarte Töne der Renaissance-Tenorblockflöte ein. Für das „Canzon“ von Riccio greift die Musikerin dann zur hellen Sopran-Renaissance-Flöte. Der zweite Teil wird mit einer „Toccata“ am Cembalo eröffnet, gefolgt von Sonaten von Telemann und Sammartini. Der Abschluss bildet die „Ciaccona“ des italienischen Komponisten Benedetto Marcello.

Olga Rodon Mas wurde in Barcelona geboren. Sie studierte zunächst Blockflöte am Conservatori Municipal de Música in ihrer Heimatstadt und nahm an zahlreichen Meisterkursen teil. 2016 beendete sie ihr Bachelor-Studium in Sevilla, danach wechselte sie an die Hochschule für Künste nach Bremen. Seit 2020 studierte sie zudem Kulturmanagement an der Universität Miguel de Cervantes und dem Igeca Institut. Sie trat unter anderem mit den Alte-Musik-Ensembles Barrock’n’Roll und Concierto Iberico sowie mit der Bayerischen Kammerphilharmonie auf.