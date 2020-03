Der Mörder muss einer von ihnen sein. Jeder verdächtigt jeden. Ein Kommissar ermittelt. "De Worphüser" proben für das neue Stück "De Muusfall". (fotos: jASPERSEN)

Lilienthal. Der Sturm tost gewaltig um den Lilienhof. Oder bläst er sogar im Inneren des alten Bauernhauses? Keine Angst, dessen Wände und Dach sind dicht. Aber es klingt doch fast so. „Der Wind ist so laut, ich hör' nichts“, sagt Anja Stelljes. Da müssen Karin Böttjer und Klaus Meyer etwas lauter werden. Sie sind nämlich Souffleuse und Regisseur der „Worphüser“, und die studieren gerade auf dem Lilienhof ihr neues Stück ein: „De Muusfall“, eine plattdeutsche Version der „Mausefalle“ von Agatha Christie. Beim zweiten Komplettdurchgang brauchen die acht Schauspieler noch ein wenig Hilfe.

Für 13 Aufführungen wird der Lilienhof sich nicht in Monkswell Manor verwandeln, das alte Herrenhaus in Nordengland, in dem Gilles und Mollie Ralston eine Pension betreiben. Der Lilienhof bleibt ein niedersächsisches Bauernhaus, im Stück heißt er allerdings „Moorhoff“ und liegt im Teufelsmoor, da, wo es am einsamsten ist. Und zu dem Zeitpunkt, an dem das Stück in der plattdeutschen Übersetzung, noch einmal überarbeitet von Klaus Meyer, spielt, ist es dort, bei Verlüßmoor, noch viel einsamer; man schreibt an dem Tag, an dem Marianne Relling (Anja Stelljes) und ihr Mann Gerhard (Wilfried Schumm) die Pension eröffnen, nämlich den 13. Februar 1979. Erinnert sich noch jemand? Das war im Winter mit der größten Schneekatastrophe, die Norddeutschland in der jüngeren Vergangenheit erlebte. Die Bühnendekoration, die auf dem Flett des Lilienhofs naturgemäß recht sparsam ausfallen kann, ist aber teilweise noch älteren Datums – schwarze Telefone mit hohen Gabeln waren damals nicht mehr üblich, und das schöne alte Röhrenradio von Telefunken kannte man höchstes noch von Oma und Opa. „Der Moorhoff ist ja auch etwas älter“, meint Klaus Meyer.

„Ist die Beul endlich tot?“

Im zweiten Akt hat Manfred Meyer als Kommissar Helbing seinen großen Auftritt; er verhört die ganze Gesellschaft, die sich im Moorhoff versammelt hat, das Wirtsehepaar und seine fünf Gäste. Ob seine Rolle die schwierigste ist? Das will Regisseur Klaus Meyer nicht unbedingt behaupten. „Jede Rolle ist die schwierigste, die Nebenrollen müssen genauso ernsthaft gespielt werden“, meint er. Aber Manfred Meyer hat den meisten Text und führt die Szenen, indem er seine Fragen an bestimmte Figuren stellt.

Das sind ansonsten noch Herr Mettmann (Erwin Bornemann), verdächtig normal, das distanzierte Fräulein Käding in strengem schwarzem Kostüm, eine Lacklederhandtasche umklammernd (Sonja Brüggemann), Herr Parchmeier, der sich mit seinem Auto in einer Schneewehe überschlagen hat und von Jörn Meyer-Melloh mit genau der richtigen Dosis Dösigkeit gespielt wird, die unzugängliche Frau Beul (Helga Klutentreter, die sich im dritten Akt wegen gerade vorher erfolgter Ermordung in die Kulissen verziehen darf), und Bernhard Hoetger, gespielt von Marc Sievers, der am Ende des zweiten Aktes unprogrammgemäß nach vorn kommt mit der mitfühlenden Frage: „Ist die Beul endlich tot?“ Warum heißt er so wie der bekannte Worpsweder-Bremer Architekt? Weil diese Figur im englischen Original Christopher Wren heißt, und das war ebenfalls ein Architekt, der im 17. Jahrhundert St. Paul’s Cathedral entworfen hat. „In Sachsen wird daraus Gottfried Semper gemacht“, weiß Klaus Meyer.

„Der Vorhang zu und alle Fragen offen“ kann man auf dem Lilienhof nicht sagen, denn einen Vorhang gibt es auf dem Flett nicht. Aber einige Fragen sind noch offen. „Soll ich jetzt aufstehen?“, fragt Helga Klutentreter als Frau Beul, als sie vom Kommissar verhört wird. Klaus Meyer gibt eine salomonische Regieanweisung: „Mach es, wie du es für richtig hältst.“ Am Ende des zweiten Akts, als Frau Beul der Länge nach mit starrem Blick im Sessel liegt, gibt es ein bisschen Konfusion mit Licht aus, Licht an, nein – noch nicht, Licht wieder aus und wieder an, aber Klaus Meyer ist mit seinen Schützlingen schon sehr zufrieden. Schließlich probt man erst zum zweiten Mal das gesamte Stück durch, vier Proben folgen noch bis zur Premiere am Freitag, 13. März. An diesem Tag wird im Londoner St. Martin’s Theatre das Original zum 27642. Mal gegeben, seit dem 25. November 1952 an jedem Tag. Und weil England seine Traditionen pflegt, versprechen die Zuschauer bei jeder Aufführung, nicht zu verraten, wie das Stück ausgeht. Nur so viel: Der Mörder wird enttarnt.

Premiere ist am 13. März um 19 Uhr auf dem Lilienhof, es folgen zwölf Vorstellungen bis Sonntag, 19. April, 19 Uhr. Termine und Kartenvorbestellungen montags bis freitags (10 bis 12 Uhr, 17 bis 19 Uhr) unter 04298/ 46 79 62.