Hans-Alfred Buck bittet Helga und Werner Kubin in sein Mobil. Rechts Christina Brandt, die fast 30 Jahre in Wilstedt war. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Ein bisschen ist es so wie früher. Die Sparkassenmitarbeiterin Christina Brandt schnackt platt mit einer Kundin, die Hilfe bei einer Überweisung braucht und Kontoauszüge mitnehmen möchte. Doch Brandts Anwesenheit an diesem Dienstag ist eine Ausnahme, denn seit dem 1. Juli arbeitet sie, die fast 30 Jahre in dem markanten Haus mit der Adresse Am Brink 1 für ihre Kunden da war, in Tarmstedt. Die 1875 von den Gemeinden des Kirchspiels Wilstedt gegründete Sparkasse ist seitdem eine reine Automatenbank, Personal gibt es nicht mehr.

Die Entscheidung des Geldinstituts hat vielen nicht gefallen, es gab Protestbriefe und auch einige Kündigungen. Wie viele aus Verärgerung zu einer anderen Bank gewechselt sind, wisse sie nicht, sagt Brandt. Auch könne sie nicht abschätzen, wie viele ihnen noch folgen werden. Immerhin sei durch die Proteste von Seniorenbeirat, Heimatverein und Landfrauen erreicht worden, dass das Sparkassenmobil nun komme. Sie frage sich allerdings, „warum heute von denen keiner da ist“.

Zum Abschied habe sie ihren Kunden gesagt: „Ich nehme euch in den Arm und mit nach Tarmstedt.“ Bei der dortigen Sparkasse arbeite sie nun als Beraterin. Dieses Serviceangebot sei zuletzt in Wilstedt kaum noch nachgefragt worden. Früher seien es in Wilstedt drei Vollzeitstellen gewesen. „Doch die jungen Leute brauchen uns nicht mehr, die holen sich ihre Infos im Internet.“

Christina Brandts Plausch mit der 74-jährigen Kundin findet denn auch nicht in dem altehrwürdigen Gebäude statt, sondern vor einem feuerroten Mercedes Sprinter, den die Sparkasse Rotenburg Osterholz als mobile Zweigstelle durch die Lande schickt. Zusammen mit Claudia Wellbrock, die seit 2017 in der Wilstedter Filiale gearbeitet hat, hat sie zwei Stehtische aufgebaut, auf denen Kugelschreiber, Einkaufsnetze und andere Geschenkelchen mit dem Sparkassenlogo liegen. Die Damen stehen bereit, um Kunden zu empfangen und sie mit der Neuerung vertraut zu machen. „Wir wollen sie daran gewöhnen, dass Herr Buck das Gleiche macht wie wir.“

Barrierefrei dank Hebelift

Herr Buck heißt mit Vornamen Hans-Alfred und ist der Fahrer und Leiter dieser motorisierten Filiale. Der 60-Jährige wird künftig jeden Dienstag, sofern dieser auf einen Werktag fällt, von 11 bis 12 Uhr in Wilstedt vorfahren. Buck ist ein sehr kommunikativer Mensch, der auf eine angenehme Art auf die Vorzüge seines mobilen Arbeitsplatzes hinweist. Da gibt es etwa einen Hebelift für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl, der sein Gefährt barrierefrei macht, den Ein- und Auszahlungsautomaten sowie einen Auszugsdrucker. Außerdem lässt sich in der zwei mal fünf Meter großen Mini-Kundenhalle mit einer gläsernen Schiebetür ein winziger Beratungsraum abtrennen. Darin werde über Kredite gesprochen, über Vorsorgepläne und Sterbegeldversicherungen und andere vertrauliche Dinge.

„Ich verstehe, dass die Menschen den persönlichen Kontakt suchen“, sagt Buck, der blitzschnell ins Plattdeutsche wechseln kann, wenn es angesagt ist. Seit sechs Jahren ist er mit seinem Sparkassenmobil unterwegs, davor hat er 25 Jahre die Sparkassenfiliale Buschhausen geleitet. Und davor, da sei er schon einmal mit einer mobilen Sparkasse über die Dörfer gefahren. Allerdings unter entgegengesetzten Vorzeichen: „Damals, Ende der 1970er-Jahre, waren neue Zweigstellen geplant. Heute bauen wir sie ab. Das ist der demografische Wandel.“

Ein gutes halbes Dutzend Wilstedter sucht am Dienstag das 8,50 Meter lange rote Sparkassenauto auf. Die Frequentierung liegt damit im Rahmen des Üblichen: „Vier bis zwölf kommen pro Haltepunkt“, sagt Buck. Bis vor drei Monaten war er an drei Tagen die Woche unterwegs, derzeit fährt er noch an zwei Tagen. „Der demografische Wandel“, wiederholt er. Buck stellt in Aussicht, einen weiteren Stopp pro Woche einzurichten, wenn die Nachfrage da sei. „Die Leute müssen eben auch kommen“, da schaue die Controlling-Abteilung schon drauf. Die Sparkasse sei zwar nicht auf Gewinnmaximierung aus, müsse aber durchaus wirtschaftlich arbeiten. Seinen Job mache er jedenfalls so gerne, dass er schon mal zu Kunden, die krank seien, auf den Hof fahre und Einzahlungen annehme. „Die Quittung bringe ich dann auch ans Bett“, sagt er.

Käthe Lemmermann, 83 Jahre alt und „seit über 60 Jahren Kundin“, findet es „schade, dass hier kein Personal mehr ist“. Denn sie mag nicht gerne Geld abheben, wenn sie allein in der Sparkasse sei, sagt sie. Und wenn früher mal was mit einer Überweisung nicht geklappt habe, habe „Frau Brandt schnell helfen können“. Und neulich sei der Geldautomat kaputt gewesen. Sie sei gekommen, „weil ich sehen wollte, wie das hier funktioniert“.

Eine 77-jährige Wilstedterin ist mit einem Überweisungsauftrag gekommen, weil sie möchte, dass der Bevölkerung zumindest der rote Sparkassenbus erhalten bleibt. „Dafür zahle ich 12,90 Euro im Monat“, sagt sie. Sie sei seit 53 Jahren Kundin, auch weil die Sparkasse „keine normale Bank“ sei. „Die hat einen Versorgungsauftrag.“ Helga Kubin, die nach eigenen Angaben „fast blind“ ist, sucht in Begleitung ihres Mannes Werner die mobile Zweigstelle auf. Ohne Hilfe könne sie „keine Bankgeschäfte“ tätigen, sagt sie. Daher sei Personal für sie sehr wichtig.

Das Sparkassenmobil ist künftig jeden Dienstag von 11 bis 12 Uhr in Wilstedt, Am Brink 1. Es ist unter 04791/ 15 599 erreichbar.