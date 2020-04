Die Sparkasse Wilstedt wird zum 1. Juli in eine Automatenbank umgewandelt. Seniorenbeirat und Landfrauen kritisieren dies. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Dass die Wilstedter Sparkasse in eine reine Automatenbank ohne Personal umgewandelt wird, ist dem Seniorenbeirat der Samtgemeinde Tarmstedt und dem Landfrauenverein Wilstedt so sauer aufgestoßen, dass beide Organisationen einen bitterbösen Protestbrief an den Vorstand geschickt haben – wir berichteten. Die Kernfrage lautete: Wie sollen ältere Menschen in einer Sparkassenfiliale zurechtkommen, in der es nur noch Maschinen, aber kein Personal mehr gibt?

Man wolle „seniorengerechte Selbstbedienungstechnik zur Verfügung stellen“, heißt es dazu vom Sparkassenvorstand in der Antwort auf den Brandbrief. So richtig zufrieden sind Seniorenbeirat und Landfrauen mit der Reaktion des Kreditinstituts nicht, wie aus ihrer Antwort hervorgeht: „Wir sind gespannt darauf, wie diese für Senioren gut handhabbare Technik dann aussehen wird.“

Beiden Organisationen gehe es darum, den Bürgerinnen und Bürgern der Samtgemeinde Tarmstedt, die nicht mobil sind und den Umgang mit der Computertechnik nicht beherrschen, „eine wohnortnahe Bargeldversorgung sowie Erledigung des Zahlungsverkehrs auch weiterhin zu ermöglichen“. Zum Hinweis der Sparkasse, dass diese bereits jetzt schon individuelle Lösungen, wie zum Beispiel Beratung zu Hause und außerhalb der Öffnungszeiten, anbiete, schreiben Beirat und Landfrauen: „Es wäre gut, wenn wir nähere Informationen über Ausgestaltung, Umfang und Kosten dieses Beratungsangebotes bekämen, um die von uns vertretenen Personengruppen auf diese doch sehr unbekannte Möglichkeit hinweisen zu können.“ Und sie fügen hinzu: „Sollte es sich bei diesem Angebot allerdings um telefonische Beratungen handeln, sehen wir das aus sicherheitstechnischen Gründen sehr kritisch. Gerade in letzter Zeit wird der Weg über das Telefon von Betrügern genutzt, um gezielt ältere Menschen um ihre Wertsachen zu erleichtern.“

Soziale Verantwortung

Von Landfrauen und Seniorenvertretung positiv aufgenommen wird der Hinweis des Kredithauses auf seine mobile Geschäftsstelle. Es werde derzeit geprüft, ob für das Sparkassenmobil künftig auch in Wilstedt ein fester Haltepunkt angeboten werden könnte. „Diesen hoffentlich ernsthaft und nicht nur kurzfristig angedachten Lösungsansatz nehmen wir sehr aufmerksam zur Kenntnis. Wir gehen davon aus, dass bei einer rechtzeitigen und umfassenden Werbung der von uns vertretene Personenkreis das Angebot auch nutzen wird. Wir bitten Sie, uns über die weiteren Planungen insbesondere in Sachen Streckenführung der mobilen Geschäftsstelle zu informieren“, so Christa Ruschmeyer vom Seniorenbeirat und Anke Husmann-Klaffke von den Landfrauen.

Bliebe noch die Frage nach der sozialen Verantwortung des Geldinstituts, die Seniorenbeirat und Landfrauen Ende Februar in ihrem Brandbrief aufgeworfen hatten. Schließlich behaupte die Sparkasse von sich, nicht ausschließlich gewinnorientiert zu arbeiten, sondern auch das Gemeinwohl im Blick zu haben. Diese Aussage passe nicht zum gegenwärtigen Handeln des Kreditinstituts, hieß es in dem Brief. In der Erwiderung der Sparkasse heißt es nun, sie unterstütze das soziale Engagement in der Region finanziell. So seien im vorigen Jahr circa 10 000 Euro in die Gemeinde Wilstedt geflossen. „Diesen finanziellen Einsatz erkennen wir an und er soll mit unserem Anliegen an Sie auch nicht kritisiert werden“, so Ruschmeyer und Husmann-Klaffke in ihrer Antwort, die in Kopie auch an Landrat Hermann Luttmann, den Kreistagsvorsitzenden Hans-Heinrich Ehlen, die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen, Samtgemeindebürgermeister Frank Holle und Wilstedts Bürgermeister Traugott Riedesel gegangen ist.

Auf Anfrage der Wümme-Zeitung bekräftigte die Sparkasse, dass die Selbstbedienungsfiliale zum 1. Juli in Betrieb geht. Ein Umbau sei nicht erforderlich, eine komplette Schließung daher auch nicht. Zu den Befürchtungen von Seniorenbeirat und Landfrauenverein, dass vor allem alte Menschen Probleme mit den Automaten bekommen könnten und manche sogar Angst hätten, Geld abzuheben, wenn kein Personal im Raum ist, schreibt die Sparkasse: „Wir sind in einem konstruktiven Austausch mit Seniorenbeirat und Landfrauenverein. Einige der Befürchtungen konnten wir bereits zerstreuen. Bei anderen sind wir im Dialog. Solche individuellen Problemstellungen erörtern wir mit unseren Kunden im direkten Austausch – nicht über die Zeitung.“ Zur Frage, ob, wann und wie oft die mobile Zweigstelle in Wilstedt halten könnte, lautet die Antwort: „Das stellt in der Tat eine Option dar. Diese ist allerdings noch nicht zu Ende geprüft. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir aktuell andere Themen höher priorisiert behandeln.“