Auch der Arbeitskreis für die Muna, die ehemalige Munitionsanstalt zwischen Axstedt und Lübberstedt, erhielt Unterstützung. (Lutz Rode)

Osterholz/Rotenburg. Die Summe kann sich sehen lassen: 182 100 Euro hat die Sparkasse Osterholz Rotenburg im ersten Halbjahr an Vereine und Institutionen aus ihrem Geschäftsgebiet verteilt. Zur Ausschüttungsfeier waren die 166 Förderempfänger nun nach Osterholz-Scharmbeck eingeladen.

„Geht es der Region gut, geht es auch uns gut“, sagte der Vorstandsvorsitzende Ulrich Messerschmidt. Dieses Mal habe der Schwerpunkt bei Bildungsprojekten gelegen. Demnach fließen knapp 24 000 Euro in den Sport, in soziale Projekte knapp 45 000 Euro und in den kulturellen Bereich gut 52 000 Euro. Die Sparte Wissenschaft wurde mit knapp 6000 Euro und der Bildungssektor mit gut 55 000 Euro bedacht.

Stellvertretend für die vielen lobenswerten Projekte aus der Region wurden vier Initiativen in den Vordergrund gerückt. So erhielt der Freundeskreis Scheune Worpswede dieses Mal besondere Aufmerksamkeit. Er hat einen Raum für Bandproben eingerichtet. Es habe ihn fasziniert, dass die Jugendlichen ehrenamtlich alles selbst gemacht hätten, sagte Mathias Schröder, Bereichsleiter Vorstandsstab von der Sparkasse. Außerdem freue ihn, dass es eine „unglaubliche Vielfalt“ gebe, sagte er angesichts der voll besetzten Panoramaebene im Sparkassengebäude in der Kreisstadt. „Das geht hier bunt und lebendig zu.“

Auch der Arbeitskreis Muna ist in den Genuss einer Zuwendung gekommen. Die Vorsitzende des Muna-Arbeitskreises, Karina Kögel-Renken, informierte darüber, wozu der Verein den Förderbetrag bestimmt hat. Der Arbeitskreis möchte sogenannte Erklärungspodeste anlegen. Dazu soll auch ein Denkmal am Muna-Eingangstor aufgestellt werden. Die ehemalige Munitionsanstalt zwischen Axstedt und Lübberstedt war eine Außenstelle des KZ Neuengamme. „Das ist ein Ort, wo man ins Nachdenken kommt“, so die Vorsitzende.

Für die Verkehrswacht Rotenburg stellten Kassenwart und Initiator Christoph Steinke und Geschäftsführerin Heike Mahnke ihr Verkehrserziehungsprojekt „Roller-Fit“ vor. „Wir haben 24 Roller und Helme angeschafft, einen Klassensatz“, sagte Steinke. Nach den Ferien sollen Schüler der vierten bis siebten Klassen für das Rollerfahren fit gemacht werden. Mit dem Training werde die Koordination gefördert, so Steinke. Außerdem seien Roller ganzjährig einsetzbar: in der warmen Jahreszeit draußen, in der kälteren in der Turnhalle.

Aus Bevern war Manfred Wohlers in die Kreisstadt gereist. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Ziegelei Pape, Bevern“. Die mehr als 175 alte Ziegelei ist ein Industriemuseum. Der Verein will einen Kohleschuppen wieder herrichten. „Der droht einzustürzen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende. Bis auf die Maurerarbeiten wolle man alles selbst instandsetzen.

Die Mittel für die Förderung kommen nach Sparkassenangaben über Spenden, durch Sponsoringmaßnahmen, durch Erträge aus der Gewinnspiellotterie oder durch die Arbeit der eigenen Stiftungen zusammen.