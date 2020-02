In der Wilstedter Sparkasse sollen künftig nur noch Automaten stehen. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Bei der Sparkasse in Wilstedt bahnen sich Veränderungen an. Wie unsere Redaktion aus gut informierten Quellen erfahren hat, will die Sparkasse Rotenburg Osterholz ihre Filiale in Wilstedt zum Sommer hin zu einer reinen Automatenbank umbauen. Menschliche Mitarbeiter soll es demnach dort ab Mitte des Jahres nicht mehr geben, die Zweigstelle wird zur SB-Filiale, also auf Selbstbedienung umgestellt. In einer Betriebsversammlung seien die Mitarbeiter über den Schritt informiert worden.

In der Zevener Zentrale der Sparkasse Rotenburg Osterholz will man darüber zum jetzigen Zeitpunkt nicht reden. Mathias Schröder, Bereichsleiter Vorstandsstab, sagte auf die Frage, ob eine derartige Umstrukturierung in Wilstedt geplant sei, lediglich: „Das dementiere ich nicht.“ Er bat um Verständnis dafür, dass die Sparkasse zunächst ihre Kunden über geplante Änderungen informieren wolle. Dies werde zum Wochenende geschehen. Die Information der weiteren Öffentlichkeit sei für Anfang der kommenden Woche vorgesehen. „Dann wird unser Vorstand in aller Ausführlichkeit die Gründe erläutern“, so Schröder.

Die Wilstedter Sparkasse, untergebracht in einem markanten Haus mit der Adresse Am Brink 1, wurde 1875 von den Gemeinden des Kirchspiels Wilstedt, also Wilstedt, Tarmstedt, Buchholz, Altenbühlstedt, Neuenbülstedt, Vorwerk und Quelkhorn gegründet, heißt es auf der Homepage der Gemeinde Wilstedt. Gemeindevorsteher und Posthalter Johann Hinrich Meyer wurde ehrenamtlicher Rechnungsführer und Pastor Stakemann erster Vorsitzender des Vorstands. "Der ehrenamtliche Gegenbuchführer, der Kaufmann Gustav Armbrecht, führte kurioserweise den Titel Director“, ist dort zu lesen. Die Spareinlagen seien rasch gewachsen, das Geschäftsgebiet dehnte sich bis Lilienthal und in den Kreis Verden aus. Nachdem die Kasse zunächst in Privaträumen untergebracht war, sei 1902 ein eigenes Gebäude errichtet worden.