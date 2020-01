Ingo Kück organisiert die Mini-Meisterschaften im Tischtennis in Grasberg. Am Freitag ging es los. Für Dienstag werden noch Teilnehmer gesucht. (Sabine von der Decken)

Grasberg. 1983 aus der Taufe gehoben, veranstaltet der Deutsche Tischtennis-Bund in diesem Jahr zum 37. Mal für Kinder unter zwölf Jahren bundesweit die Mini-Meisterschaften. Unter Leitung der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (TSG WGE) beteiligen sich auch Schüler der dritten und vierten Jahrgänge der Grundschule Grasberg daran. Da es sich in diesem Jahr nicht um eine Schulveranstaltung handelt, ist auch die Teilnahme freiwillig, betont Mathias Engelken, Vorsitzender des Grasberger Sportvereins.

Im Gegensatz zu den Vorjahren gab es am Freitag vor Austragung der Mini-Meisterschaften bereits ein „Warm up“ in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule in Grasberg, bei dem nur der Spaß im Vordergrund stand. Zehn Spaßstationen bereiteten die Übungsleiter Thomas Oehlmann und Axel Liebing vor, die Bestandteil des regulären Tischtennistrainings im Verein sind, im klassischen Sinne aber nicht als Tischtennisspiel zu verstehen sind. Ziel dieses Warmlaufens und der Mini-Meisterschaft ist es, Kinder für den Sport Tischtennis zu begeistern und auf diesem Weg Nachwuchs für die Tischtennissparte der TSG WGE zu gewinnen. Schon während des Freitagvormittags zeichneten sich einzelne Talente ab, die Ballgefühl, Schnelligkeit, Koordinationsfähigkeit und Geschicklichkeit an den zehn Spaßstationen bewiesen.

Am Dienstag geht es dann richtig zur Sache. An zwölf Tischtennisplatten geht es an diesem Nachmittag um die Teilnahme an der Kreismeisterschaft. „Wir spielen die Mini-Meisterschaft Grasberg aus, damit sich die Schüler der Grundschulen messen können“, sagt Mathias Engelken. Seit November hat die Grundschule Grasberg Tischtennis in den Sportunterricht der dritten und vierten Klassen implementiert und die Grundlagen der schnellsten Ballsportart der Welt vermittelt.

Bedauerlich war nur, dass drei von fünf Tischtennisplatten in der Grundschule aus Altersgründen nicht zu gebrauchen waren. Abhilfe aber ist da in Sicht, denn Ingo Kück, Sportwart der TSG WGE, kümmert sich um eine Lösung. Mit dem Einzug in die Kreisliga findet bei den Mini-Meisterschaften bis zu den Sommerferien pro Monat je ein weiterer Qualitätsentscheid bis hin zum Landesentscheid statt, erklärt Mathias Engelken. Es habe bereits Nationalspieler gegeben, so Engelken, die ihre Karriere über die Mini-Meisterschaften starteten.

In den Vorjahren wurde es für die Grundschüler bei den Meisterschaften gleich ernst. An zwölf Platten standen dann sechs bis acht Kinder, von denen nur zwei jeweils am Spiel beteiligt waren. „Daran wollten wir etwas ändern, so dass alle gleichzeitig gefordert sind“, sagt der Erste Vorsitzende. Entstanden ist das „warm up“, das allein dem Spaß dient. Diese konzeptionelle Änderung brachte die Abschaffung der Mini-Meisterschaft als obligatorische Schulveranstaltung mit sich. Kück und Engelken hoffen bei der Veranstaltung auf freiwilliger Basis auf 40 bis 50 Kinder. „Dann wären wir schon zufrieden.“

Die Mini-Meisterschaften finden am Dienstag, 21. Januar, ab 17 Uhr in der Sporthalle der IGS Grasberg statt. Mitzubringen sind Sportschuhe, ein Getränk und, falls vorhanden, ein Tischtennisschläger.