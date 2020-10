Hier soll der Verbindungsbau zwischen den Stationen 6 und 8 errichtet werden, sodass ein dreieckiger Innenhof entsteht. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Frühjahr 2020: Dieser Termin wurde im Juni 2019 von den Beteiligten als voraussichtlicher Baubeginn für die neue Intensivstation des Kreiskrankenhauses genannt. Seinerzeit hatte das Land Niedersachsen den Osterholzern einen Festbetragszuschuss von 7,5 Millionen Euro zugesagt. Die Modernisierungspläne lagen da schon seit Jahren in der Schublade; die kreiseigene Klinik, so hieß es, werde drei Millionen Euro aus Eigenmitteln dazulegen. Aber dann kam Corona. Krankenhausleiter Klaus Vagt erklärt dazu jetzt: „Mit Corona hat die Verzögerung nicht direkt etwas zu tun.“ Nachdem noch im Juli dieses Jahres der Oktober für den ersten Spatenstich genannt worden war, sollen die Bagger nun Mitte Dezember 2020 anrollen. Ob sich die Kostenschätzung einhalten lässt, kann der Klinik-Manager noch nicht sagen.

Der im Vorjahr genannte Zeitrahmen, räumt der Klinik-Manager ein, sei „bewusst ambitioniert geplant“ gewesen. Das Baugenehmigungsverfahren zog sich – seit ein paar Wochen hat Vagt mittlerweile grünes Licht – und auch die europaweite Ausschreibung für die beiden geplanten Bauabschnitte hat unerwartet viel Zeit gekostet. Die Unterlagen für die Rohbauarbeiten füllen allein 213 Din-A 4-Seiten, zuzüglich Anlagen.

Mehr Platz, mehr Betten

Die Vergabezentrale im Kreishaus verschafft sich in diesen Tagen einen Überblick über die vorgelegten Angebote. Nach dem Zuschlag bleibt unterlegenen Bietern eine Rügefrist; erst nach deren Ablauf lassen sich erste Aussagen zur Einhaltung des Kostenplans treffen. „So ist das nun mal in Deutschland“, stellt Vagt achselzuckend fest. Er sagt es zwar nicht so, aber für den mittlerweile 63-Jährigen wäre das Projekt der krönende Abschluss einer bemerkenswerten beruflichen Laufbahn an der Spitze eines kerngesunden Spitals.

Für die beiden etwa gleich langen Bauabschnitte seien insgesamt rund zwei Jahre zu veranschlagen, sagt der Geschäftsführer und setzt hinzu: „Wir hoffen natürlich, dass wir mit unserem Budget hinkommen.“ Auf mögliche Kostensteigerungen am Bau müsse man aber gefasst bleiben. Neben der verstrichenen Zeit spielt auch die vorhandene Bausubstanz eine Rolle. Die ist einige Jahrzehnte alt und kommt ins Spiel, wenn der geplante Neubau im zweiten Schritt an die Stationen 6 und 8 angebunden wird. Die sollen zum Standort der Intensivmediziner werden und gleichsam in den Neubau hineinwachsen. Die neue Intensivstation soll über acht Zimmer und zehn Intensivbetten sowie einen integrierten Aufwachraum mit sieben Plätzen verfügen.

Zunächst aber soll Ende des laufenden Jahres die gen Gesundheitsschule gelegene neue Pflegestation in Angriff genommen werden. Denn für die neue Intensivstation wird später im Altbau gut ein halbes Dutzend Mehrbettzimmer wegfallen. Weil zuvor 23 doppelt belegbare Krankenzimmer neu gebaut werden, bleibt der Saldo dennoch positiv. „Wir bekommen dann mehr Luft und können die letzten Vier-Bett-Zimmer abschaffen“, erläutert Vagt, der mit der Inbetriebnahme Ende 2022 rechnet. Inzwischen nimmt das Osterholzer Kreiskrankenhaus jährlich gut 7500 Patienten auf – Tendenz steigend, bei sinkender Verweildauer. Schon vor Corona war die Klinik in manchen Jahren auf eine rund 95-prozentige Auslastung gekommen. Die Kreisverwaltung installierte daher, wie berichtet, in der zweiten Aprilhälfte in Ritterhude ein kleines Behelfskrankenhaus mit 38 Betten das bisher aber nicht benötigt wurde.

Die Gesamtzahl der Planbetten, die für die Ausstattung mit Personal und Finanzen wichtig ist, bleibt vorerst zwar unverändert; doch mit gut 20 zusätzlichen Betten-Stellplätzen könne sein Haus künftig auch ungeplante Belastungsspitzen besser abpuffern, so der Krankenhausleiter. Vagt will im Zuge der Modernisierungen auch aus einigen Drei-Bett-Zimmern zunächst Zwei-Bett-Zimmer machen. „Es gibt heute einfach auch andere Standards und Patienten-Erwartungen.“

Auf Nachfrage betont Klaus Vagt, seine Zusage vom Sommer dieses Jahres gelte noch immer: „Mit Baulärm muss natürlich gerechnet werden, nicht aber mit einer Beeinträchtigung von Kapazitäten und Abläufen.“ 90 Prozent der Zeit könne gebaut werden, ohne dass die vorhandene Substanz angefasst werden muss. Die Ausschreibung erlaubt Bauarbeiten montags bis sonnabends in der Zeit von 7 bis 13 Uhr sowie montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Die Zufahrt der Baufahrzeuge darf ausschließlich über die Heidloge erfolgen.

Zur Sache

Pflegeheim vor Genehmigung

Neben dem Bauprojekt des Kreiskrankenhauses verfolgt der Landkreis Osterholz parallel auch das Vorhaben zum Bau einer eigenen (Kurzzeit-)Pflegeeinrichtung auf dem Klinik-Gelände. Nach Angaben von Verwaltungssprecherin Jana Lindemann sei mit dem Abschluss der Bauleitplanung bis zum Jahresende 2020 zu rechnen. Danach würden Planung und Ausschreibung konkretisiert. „Als Zeitraum für die Fertigstellung wird das zweite Halbjahr 2023 angestrebt“, teilt Lindemann weiter mit. An der geplanten Größenordnung - 40 Plätze Kurzzeitpflege und 20 Plätze für an Demenz erkrankte Menschen - habe sich nichts geändert. Planung und Grunderwerb hat sich der Landkreis bisher 660 000 Euro kosten lassen. Für die Jahre 2021 bis 2023 rechnet die Verwaltung mit einem Investitionsvolumen von 18,5 Millionen Euro. Während sich der Pflegeheim-Betrieb danach bei vollständiger Auslastung ungefähr selbst tragen soll, besteht in der Kurzzeitpflege ein wechselbedingtes Zuschussrisiko. Die jährliche Unterdeckung beziffert der Kreis bei 80-prozentiger Belegung auf 420 000 Euro.