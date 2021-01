Der Haussperling, man nennt ihn auch Spatz, ist vielerorts vorn. (Nicolas Armer/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Noch bis Montag können die Teilnehmer der „Stunde der Wintervögel“ ihre Beobachtungen an den Naturschutzbund melden. Der Nabu hatte für das zurückliegende Wochenende zur Vogelbeobachtung aufgerufen. Eine Stunde lang sollte man im eigenen Garten oder in Parks nach Vögeln Ausschau halten. Die laut Nabu „größte Mitmachaktion Deutschlands“ soll dazu beitragen, ein möglichst genaues Bild der Vogelwelt zu erhalten. Bislang hat der Spatz zahlenmäßig den Schnabel vorn.

Mit der Zählung sollen Trends nachvollzogen werden: Immer wieder erreichten den Nabu Berichte über einen Rückgang von Vögeln in Gärten und Parks. „Hauptgrund für den scheinbaren Vogelmangel dürfte der milde Winter sein„, sagt Leonie Jordan, Leiterin der Nabu-Regionalgeschäftsstelle Weser-Mitte. Denn auch wenn in den Mittelgebirgen inzwischen einiges an Schnee liege, fänden die meisten Vögel in der freien Landschaft und in den Wäldern noch genügend Nahrung. “Der Drang zu den Futterstellen in den Siedlungen hält sich damit in Grenzen.“

Bislang zeichnet sich ab, dass in der ländlichen Region der Haussperling bei den Beobachtungen vorn liegt. Auf den vorderen Plätzen landen ferner Kohlmeise und Blaumeise, vor allem in der Stadt Bremen. Viele Sichtungen gibt es auch von Feldsperling und Amsel. Aktuell zeichnet sich in diesem Jahr eine neue Rekordteilnahme ab, da durch den Lockdown mehr Menschen die Gelegenheit haben, die Natur vor der Haustür zu entdecken, heißt es vom Nabu. Bis Montagnachmittag waren aus dem Landkreis Osterholz Meldungen aus 188 Gärten, aus dem Landkreis Rotenburg sogar aus 303 Gärten eingegangen. Aus Bremen Stadt wurden Beobachtungen aus 651 Gärten gemeldet. Weitere Infos unter www.stundederwintervoegel.de.