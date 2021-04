Ein Foto aus dem Teufelsmoor aus dem Buch "Moorland". (Birgit Kallerhoff)

Die beiden Journalistinnen Birgit Kallerhoff und Monika Mostert-Rath haben sich in ihrem Bildband „Moorzeit – Die Entdeckung einer Landschaft aus dem Wasser geboren“ den deutschen Moorlandschaften gewidmet. Sie stellen landauf, landab 15 verschiedene Regionen vor, darunter auch das Teufelsmoor und das Tister Bauernmoor im Landkreis Rotenburg. Auch wenn das Buch vor allem Wanderer ansprechen soll, so ist es auch für nicht so lauffreudige Naturliebhaber ein Kleinod, denn es verbindet informative Texte mit eindrucksvollen Bildern und liefert neben Faktenchecks zu den einzelnen Gebieten auch vertiefende Interviews zum Thema. Tatsächlich sind es schon die Bilder von Kallerhoff, die Lust machen auf einen Spaziergang auf schlängelnden Wegen und über Bohlenstege zwischen zarten, wurzellosen Pflanzen auf schwebendem Untergrund, bizarren Skulpturen von abgestorbenen Bäumen und einer Vielzahl von Gräben und Gräsern. Wer glaubt, das Moor sei einfach nur karg, wird auf 160 Seiten eines Besseren belehrt. „Moorzeit“ ist im Selbstverlag erschienen (ISBN 978-3-00-065995-9) und kann für 26 Euro unter www.fotokallerhoff.de bestellt werden.