Nach Angaben der Polizei hat der Mann schon länger in der Wümme gelegen. (Patrick Seeger/dpa)

Eine Spaziergängerin hat am Mittwochnachmittag eine Leiche in der Wümme in Rotenburg gefunden. Nach Angaben der Polizei wurde sie gegen 14 Uhr auf den leblosen Körper aufmerksam, der im Bereich zwischen der Bundesstraße 215 und dem Waldgebiet In der Ahe trieb. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Toten aus dem Wasser und brachten ihn in das Diakonieklinikum.

Anhand äußerer Merkmale wurde die Leiche als 71 Jahre alter Mann identifiziert, der vermutlich ohne festen Wohnsitz in Rotenburg lebte. "Als vermisst galt der 71-Jährige bislang nicht", sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe bereits länger im Wasser gelegen. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die Todesursache bringen. (sei)