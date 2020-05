Worpswede ist für ein beliebtes Zeil für Hundehalter zum Gassigehen. Dabei kommt es mitunter zu Konfrontationen. (Lars Fischer)

„Solche Lügen höre ich mir nicht mehr an.“ Mit diesem Satz und empört verließ ein 76-jähriger Lilienthaler den Saal 5 im Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck. Das war mittendrin, als Strafrichterin Johanna Kopischke den Freispruch gegenüber einem 50-Jährigen aus Hambergen begründete. Dem wurde eine Körperverletzung an dem Lilienthaler zu Last gelegt. Dafür aber fanden Richterin und Staatsanwältin im Rahmen der Beweisaufnahme in der Verhandlung keine stichhaltigen Belege.

Anfang November im vergangenen Jahr gingen der Hamberger mit seiner Frau an einem Nachmittag in Worpswede spazieren. Das Ehepaar hatte zwei Hunde dabei. Dabei begegnete es dem 76-Jährigen aus Lilienthal – soweit waren sich noch alle einig. Doch zu dem, was dann geschah, gibt es zwei sehr unterschiedliche Versionen, eine der Hamberger und eine des Lilienthalers.

„Als wir auf einer Höhe waren, sagte er ,Scheißviecher'“, so der Hundebesitzer, der zudem betont, dass seine Tiere angeleint gewesen seien. Daraufhin habe er sich umgedreht. „Dann hat er einen Elektroschocker herausgezogen. Ich bin von Beruf Elektriker, ich wusste, dass das ein Elektroschocker war.“ Der flößte ihm Respekt ein, führte der 50-Jährige weiter aus. Dabei bekräftigte er auf Frage von Richterin Kopischke, dass er den Lilienthaler nicht zu Fall gebracht habe. Das ist ihm in der Anklage vorgeworfen worden. „Ich kannte ihn nicht und bin weitergegangen.“ Das Ganze habe nicht einmal eine Minute gedauert.

Der 76-Jährige sagte dagegen als Zeuge aus, er hätte nur „dolle Viecher“ von sich gegeben. „Das sind keine Viecher“, soll der 50-Jährige ihm entgegen gehalten haben. „Er schubste mich nach hinten weg und ich bin umgekippt. Da hätte richtig was passieren können“, so der Senior. Als der Hamberger auf ihn zugekommen sei, habe er zuerst gedacht, er wolle sich entschuldigen. „Aber dann hat er mich geschubst.“ Danach seien die Hunde angerannt gekommen und hätten gebellt. „Die Hunden waren nicht angeleint. Die Frau ist 40 Meter weit weg gewesen.“ Auch in diesen Punkten wichen die Aussagen voneinander ab. Ebenfalls wollte der Senior keinen Elektroschocker mit sich geführt haben: „Das ist totaler Blödsinn. Das waren die Autoschlüssel.“

Im Krankenhaus hatte sich der Lilienthaler gründlich neurologisch und radiologisch untersuchen lassen. Es wurde nichts Ernsthaftes festgestellt, nur ein Hämatom beziehungsweise ein blauer Fleck am Arm wurde entdeckt. Die Frage der Richterin, ob er Schmerzmittel habe nehmen müssen, verneinte der 76-Jährige.

Beide Seiten sprechen von Lügen

Angeklagte haben das Recht, einem Zeugen Fragen zu stellen. Dieses Recht nahm der Hamberger in Anspruch. Er fragte den Lilienthaler, warum er sich hätte entschuldigen sollen. „Das wissen Sie doch ganz genau“, erwiderte der Befragte. „Warum lügen Sie hier so herum“, warf er dem 50-Jährigen vor.

Die als Zeugin gehörte Ehefrau des Hambergers bestätigte detailliert die Aussagen ihres Mannes. Auch sie bezichtigte der Lilienthaler nach Abschluss der Vernehmung: „Was lügen Sie so rum?“

Mit dem Strafverfahren ging ein sogenanntes Adhäsions-Verfahren einher. Adhäsion heißt Anhaften. Damit macht der Antragsteller, in diesem Fall der Lilienthaler, in dem Strafverfahren zivilrechtliche Ansprüche, die durch die Straftat entstanden sind, geltend. Der Senior ließ sich im Prozess von Rechtsanwalt Tobias Eike vertreten. Der beanspruchte ein Schmerzensgeld von 1000 Euro für seinen Mandanten. Der habe sich bei dem Sturz eine Prellung sowie Schmerzen im Oberarm und Steißbein davongetragen. Auch habe es psychische Beeinträchtigungen gegeben, befand der Anwalt des Lilienthalers.

Bei dem Hamberger liegen keine Eintragungen im Bundeszentalregister vor. Für die Staatsanwältin lag ein „überschaubarer Sachverhalt“ vor. „Die Tat ist nicht nachzuweisen“, stand für sie fest. Hier handle es sich eher um ein Missverständnis. Sie beantragte deshalb den Freispruch. Anwalt Eike sagte dagegen, dass er die Sache völlig anders sehe. Nach seiner Auffassung hatte sich das Hamberger Ehepaar miteinander abgesprochen. Wieso hätte sich sein Mandant die Geschichte ausdenken sollen, fragte er außerdem.

Strafrichterin Johanna Kopischke schloss sich der Staatsanwältin an und sprach den 50-Jährigen frei. Für sie gab es keine Anhaltspunkte, dass sich das Ehepaar abgesprochen hätte. Weiter war für sie „nicht nachvollziehbar“, weshalb sich der Hundebesitzer hätte entschuldigen sollen. Den Adhäsionsantrag lehnte die Richterin aufgrund des Freispruchs ab. Der Zivilrechtsweg für den Geschädigten ist weiterhin offen.