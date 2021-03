Der Spaziergang mit Kuchen an den Gartenzäunen soll das Gemeinschaftsgefühl in Wilstedt stärken. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Wilstedt. „Wilstedt geht aus … und genießt!“ ist der Name einer Aktion, die sich vier Frauen aus Wilstedt für Palmsonntag (28. März) ausgedacht haben. Wenn schon das Frühlingsfest pandemiebedingt ausfallen muss, so die Idee, dann sollten den Kontaktbeschränkungen doch nicht alle gemeinschaftsstiftenden Aktivitäten im Dorf zum Opfer fallen. Als Alternative rufen sie die Wilstedter von 14 bis 17 Uhr zu einem Spaziergang durchs Dorf, in dem es an verschiedenen Stellen Kuchen geben soll. Ab 15.30 Uhr, einfach so und ganz unkompliziert bei Menschen, die gerne backen und ebenso Spaß an Begegnungen und einem Schnack am Gartenzaun haben wie die Spaziergänger, die sich irgendwo ein Stückchen Kuchen abholen können.

„Teller, Kuchengabel und eine Thermoskanne gehören also ins Handgepäck“, sagt Marietta Schürholz, eine der Organisatorinnen. Zusammen mit Silvia Abeler, Agnes Naber und Sonja Alder verteilt sie in diesen Tagen noch Flyer im Dorf mit weiteren Informationen. Jeder dürfe mitmachen, auch um ein Zeichen für die Dorfgemeinschaft zu setzen. Wer einen Kuchen zum Mitnehmen vor seinem Haus anbieten möchte, kann sich bei Borgfeldt und bei Benstein zwei grüne Luftballons holen und diese so sichtbar an seinem Gartenzaun anbringen, dass die Kuchenstation auch gefunden wird. Und wer darüber hinaus Lust hat, seinen Vorgarten zu schmücken und zu dekorieren, erfreue damit sicher das Herz der Flaneure.

Die Initiatorinnen bitten darum, selbstverantwortlich alle nötigen Schutzmaßsnahmen zu beherzigen. Zugleich setzen sie auf die stärkende Wirkung all jener Dinge, die Menschen für ihr Wohlbefinden brauchen: Bewegung in der Natur, einander Anlächeln, Kreativität, Schenken und Beschenktwerden. Kontakt und nähere Informationen gibt es telefonisch bei Silvia Abeler (Telefon 04283/ 608 31 33), Marietta Schürholz (04283/ 608 20 27) sowie bei Agnes Naber und Sonja Alder.