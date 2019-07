Für Stromtankstellen wird der Landkreis Rotenburg keine Zuschüsse zahlen. (Stefan Schmidbauer)

Landkreis Rotenburg. Für die Errichtung von Ladesäulen für Elektroautos wird es vom Landkreis Rotenburg keine Zuschüsse geben. Das hat jetzt der Kreistag mit 27 zu 17 Stimmen beschlossen. Damit ist die SPD-Fraktion mit ihrem Antrag gescheitert, wonach für die Jahre 2019 bis 2021 insgesamt 750 000 Euro aus der Kreiskasse für den Ausbau öffentlicher, halböffentlicher (etwa auf privaten Kunden- oder Besucherparkplätzen) und auch privater Stromtankstellen fließen sollten.

Da nützte es auch nichts, dass SPD-Fraktionschef Bernd Wölbern zur Erläuterung seines Vorschlags ausgerechnet Oliver Grundmann, den Berichterstatter für Elektromobilität der CDU-Bundestagsfraktion, zitierte: „Wir wollen mehr Elektroautos auf die Straße bringen. Dazu braucht es die nötige Infrastruktur an Ladestellen!“ Versorgungslücken müssten geschlossen und die weißen Flecken beseitigt werden, damit vor allem der ländliche Raum profitieren könne, so Grundmann.

Gemessen am Ziel der Bundesregierung – zehn Millionen E-Fahrzeuge bundesweit bis 2030 – wären im Landkreis Rotenburg 2030 rund 20 000 Stromautos unterwegs, so Wölbern. Wenn auch nur für jedes zehnte E-Auto eine Ladestation zur Verfügung stehen soll, „dann müssten wir bis 2030 also 2000 Ladestationen im Landkreis realisieren“, rechnete er vor. Laut Verwaltung gab es im Landkreis Stand März 2018 35 öffentliche Ladestationen und 280 rein elektrische Fahrzeuge. Unter der Annahme, dass jede dieser Ladestationen über zwei Ladepunkte verfügt, teilen sich vier Stromautos eine Steckdose.

„Diese 35 Ladestationen für den Landkreis sollen ausreichend sein?“, fragte Wölbern. Er appellierte an den Kreistag: „Kommen wir heraus aus der Komfortzone unserer Zufriedenheit. Bewegen wir etwas. Gehen wir voran!“ Mit dem von der SPD beantragten Förderprogramm könnten binnen drei Jahren 300 öffentliche oder 375 halböffentliche Ladesäulen realisiert werden. In zwölf Jahren (bis 2031) wären das 1200 öffentliche oder 1500 halböffentliche Ladestationen. Damit wäre der Landkreis wenigstens auf einem guten Weg.

Mit ihrem Antrag strebe die SPD „einen Einstieg in die Transformation der Mobilität im Landkreis Rotenburg“ an. Eingebettet in das 2013 beschlossene Klimaschutz-Konzept des Landkreises müsse ein umfassendes Elektromobilitätskonzept entwickelt werden. Neben der Ladeinfrastruktur seien das zum Beispiel die konsequente Umstellung auf Elektro-Dienstfahrzeuge, Umstellung des Busverkehrs auf E-Antrieb, Elektromobilität als Möglichkeit der Speicherung erneuerbarer Energien sowie die Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sowie von Unternehmen in Sachen Elektromobilität sowie ein jährlicher „Fachtag Elektromobilität“. Damit, so Wölbern, könnte der Landkreis Rotenburg Innovations-Potenzial und Zukunftsfähigkeit im Zusammenspiel mit Biogas, Windkraft und Photovoltaik entwickeln.

Im Klimaschutzkonzept heiße es: „In Anbetracht des sehr hohen Anteils erneuerbarer Energien bei der Stromerzeugung im Landkreis ist das Potenzial der Elektromobilität zur Reduktion der verkehrlichen CO2-Emissionen als hoch einzuschätzen.“ Wölbern:„ Nur wenn die Menschen erleben, dass wir als Kreistag auch zu unseren Beschlüssen stehen und sie mit Leben füllen, nur wenn wir selbst begeistert sind, können wir andere begeistern.“

Die anderen Parteien mochten es gern eine Nummer kleiner. CDU-Fraktionschef Marco Prietz betonte, die Ladeinfrastruktur sei keine Aufgabe des Landkreises, es gebe längst entsprechende Förderprogramme des Bundes. Außerdem würden Tankstellen ja auch privat betrieben. Und überhaupt sei die Reichweite gar nicht das entscheidende Argument, das Menschen vom Kauf eines E-Mobils abhalte. Schließlich schafften heutige Stromautos selbst im Winter 180 Kilometer mit einer Batterieladung, und die meisten E-Autos würden ohnehin zu Hause oder am Arbeitsplatz aufgeladen. „Das Hauptproblem sind die hohen Anschaffungskosten“, so Prietz. Die Menschen hätten das Gefühl, dass die Autos zu teuer seien.

Reinhard Bussenius von den Grünen sah bei den Ladesäulen die Autoindustrie in der Pflicht: „Die muss das bezahlen, und der Bund muss das unterstützen“, forderte er. Keinesfalls sei das eine Aufgabe der Kommunen. Ohnehin sei er „nicht überzeugt von der E-Mobilität“, sagte Bussenius, gelte doch die Batterieherstellung als umweltschädlich. Um den Klimaschutz voranzubringen, müssten auch die Schiffe sauberer werden und das Flugbenzin endlich besteuert werden, so der Grüne.

Rainer Sommermann von der Alternative für Rotenburg (AfR) sieht die Gesamtökobilanz von Elektroautos „eher kritisch“. So würden die Batteriezellen „mit Kohlestrom in Asien hergestellt“. Auch sehe er keinen Bedarf an weiteren Ladesäulen im Landkreis, und sollte die Nachfrage nach Lademöglichkeiten steigen, seien eben Privatunternehmen gefragt.