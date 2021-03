Evelin Wöstenkühler tritt als Kandidatin der SPD zur Bürgermeisterwahl in Lilienthal an. (Frank Thomas Koch)

Lilienthal. Für die Lilienthaler SPD ist jetzt klar, wer zur Bürgermeisterwahl im Herbst antreten soll. Die Mitglieder des Ortsvereins schicken Evelin Wöstenkühler als Kandidatin ins Rennen. Die 61-jährige Beamtin und Fachfrau für Digitalisierung ist der SPD erst im Frühjahr 2019 beigetreten, hatte aber recht schnell ihr Interesse bekundet, für die Gemeinde in führender Position Verantwortung übernehmen zu wollen. Mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Oliver Blau gab es noch einen zweiten Bewerber. Weil sich für ihn neue berufliche Perspektiven ergeben haben, gab er einen Tag vor dem Ende des Briefwahlgangs seinen Rückzug bekannt. Ohne die Absage wäre es zu einer Stichwahl bei der Kandidatenkür gekommen.

Nun ist es Evelin Wöstenkühler, die sich anschickt, den Chefsessel im Lilienthaler Rathaus zu erobern. In die Waagschale kann die in Lilienthal am Höftdeich aufgewachsene Sozialdemokratin ihre langjährige berufliche Erfahrung als Führungskraft in der Verwaltung und für die Telekom werfen. Ihre Stationen haben sie unter anderem nach Brüssel und Stuttgart geführt. Seit fast sechs Jahren lebt Wöstenkühler zusammen mit ihrem aus Dänemark stammenden Partner wieder in Lilienthal. Ihre Patchworkfamilie besteht aus vier längst erwachsenen Kindern und drei Enkeln.

Wer sich mit Wöstenkühler unterhält, merkt schnell, wie sehr sie von dem Ort begeistert ist, der Tradition, dem Urbanen, der Natur rings herum. Nach vielen Jahren des Großstadtlebens schätzt Wöstenkühler die kurzen Wege und die Kontakte und Gespräche, die sich im Alltag schnell ergeben. Daran mitzuwirken, dass das Leben für die Menschen in der Gemeinde gut läuft, treibt sie an, Bürgermeisterin werden zu wollen.

Wöstenkühler ist als Referentin beim Land Bremen für bundesweite Digitalisierungsprojekte zuständig. Auch in der Lilienthaler Gemeindeverwaltung könnte noch deutlich mehr in diese Richtung passieren, ist sie überzeugt. Dass Rats- oder Ausschusssitzungen nicht live im Internet gestreamt werden, findet sie zum Beispiel höchst rückständig. Auch ansonsten sieht sie in der Verwaltung bei der Digitalisierung noch Luft nach oben. „Wo können wir das Leben für die Menschen einfacher machen? Darum geht es. Stichwort Verwaltung vom Sofa aus. Ich weiß, wie es besser geht“, sagt die frisch gebackene Bürgermeisterkandidatin selbstbewusst.

Stärken will Wöstenkühler unter anderem auch die Bürgerbeteiligung, wenn sie denn im Herbst neue Lilienthaler Bürgermeisterin werden sollte. „Ich saß neulich in einer Versammlung mit 200 Kommunalvertretern. Da sagte jemand: Die Experten sitzen nicht im Rathaus oder im Gemeinderat. Es sind die Bürger, die zu wenig gefragt werden. Das war das schönste Zitat. Auch mir ist das wichtig“, meint die 61-Jährige.

Nach den vielen Streitigkeiten im Gemeinderat tritt Wöstenkühler auch an, das Klima in der Kommunalpolitik zu verbessern. „Wir müssen mehr miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, das gilt auch für den Gemeinderat. Was nicht heißt, dass man seine Grundüberzeugungen über Bord werfen soll. Doch zu Lösungen kommt man nur gemeinsam“, sagt die SPD-Kandidatin.

Der Vorstand des Ortsvereins ist selbstverständlich davon überzeugt, mit Wöstenkühler eine gute Wahl getroffen zu haben - alles andere wäre ja auch überraschend. „Sie hat alles, was eine Bürgermeisterin braucht. Den Biss, Führungserfahrung in der Verwaltung und das Digitalisierungsprofil kann angesichts der Herausforderungen sicher auch nicht schaden“, sagt Vorstandsmitglied Robert Malek.

Der Ortsverein bereitet nun den weiteren Wahlkampf vor. Eine fertige Kandidatenliste der SPD für den Gemeinderat gibt es noch nicht, wohl haben aber schon einige Mitglieder ihr Interesse signalisiert, sich aufstellen lassen zu wollen. Die Frist zur Abgabe der Kandidatenliste läuft aber auch erst Ende Juli ab, im Ortsverein rechnet man damit, in etwa zwei Monaten schon Näheres sagen zu können. Der Wahlkampf selbst wird wegen der Pandemie diesmal anders ausfallen als in den Wahljahren zuvor - davon geht die SPD aus und stellt sich darauf ein. Evelin Wöstenkühler und Robert Malek wollen digitale Formate stärker einsetzen, doch auch auf Klassiker wie Flyer, Briefe oder Pressemitteilungen will die SPD nicht verzichten. Dass auch Hausbesuche möglich sind, ist angesichts der Corona-Entwicklung mehr als fraglich.

SPD-Ratsherr Oliver Blau begründet seinen Rückzieher bei der Kandidatur mit einer „sehr überraschenden und kurzfristigen beruflichen Wendung“. „Natürlich werde ich der SPD-Fraktion bis zum Ende der Wahlperiode angehören und sie nach Möglichkeit auch wie bisher führen. Zudem hoffe ich, dass mein neuer Aufgabenbereich auch in der kommenden Wahlperiode noch Raum für die Übernahme eines Ratsmandats lässt“, sagt er. Ob eine erneute Kandidatur für den Gemeinderat möglich sei, werde sich in den nächsten Wochen und Monaten klaren.